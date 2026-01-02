Ove pomoći države stupaju na snagu u Novoj godini: Evo ko će dobiti najviše novca

Sa prvim danima Nove godine stižu i lepe vesti. Sa ovom godinom dolaze nova povećanja plata, penzija, nove pomoći države za majke i mlade. Postajaće i brojne olakšice za ljude koji žive u Srbiji, a one se tiču različitih grupa.

Stiže 5.000 dinara dodatka penzionerima

Vlada Srbije donela je uredbu kojom se uređuju uslovi, visina, obuhvat korisnika i dinamika isplate novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju, a pravo na ovaj dodatak imaće penzioneri sa nižim primanjima u periodu od decembra 2025. do novembra 2026. godine.

Pravo na novčani iznos kao uvećanje uz penziju imaju korisnici starosne, prevremene starosne, invalidske i porodične penzije čija penzija, počev od isplate za decembar 2025. godine pa zaključno sa penzijom za novembar 2026. godine, iznosi do 73.734,14 dinara.

U ovu grupu ubrajaju se i korisnici posebnih prava propisanih Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, uključujući pojedine kategorije korisnika iz ranijih zakonskih rešenja.

Pomoć države majkama

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević izjavila je da je u ovoj godini isplaćeno 750 miliona dinara subvencija majkama za kupovinu prve nekretnine i navela da je za 2026. godinu za tu meru opredeljeno 1,1 milijardi dinara.

Žarić Kovačević je rekla da je Ministarstvu odobreno povećanje budžeta za 2026. godinu za 33,02 odsto, a da će ta sredstva biti namenjena za subvencije majkama za kupovinu prve nekretnine.

Roditeljski dodatak

Roditeljski dodatak ostaje jedna od ključnih mera državne podrške za rađanje dece.

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević podsetila je da za prvo dete roditeljski dodatak iznosi jednokratno 500.000 dinara, dok se za rođenje četvrtog deteta isplaćuje ukupno 3.280.000 dinara u 120 mesečnih rata.

– Na taj način država porodicama nudi dugoročnu sigurnost i kontinuitet, u kombinaciji sa subvencijom za kupovinu prve nekretnine, što može biti snažan podsticaj da se roditelji odluče na proširenje porodice – istakla je Žarić Kovačević.

Stanovi za mlade

Vlada Srbije na sednici je usvojila Predlog zakona o izmeni Zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti, kojim se sredstva za ovu namenu uvećavaju za dodatnih 200.000.000 evra, tako da ukupan iznos kredita pokrivenih garancijom sada iznosi 600.000.000 evra.

Primena ovog zakona u prvih šest meseci pokazala je kako je realizacija Programa podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti bila izuzetno dobra, da je broj novih zahteva u konstantom porastu, te su sredstva opredeljena za ukupan iznos kredita pokrivenih garancijom nedovoljna da se zadovolji potražnja, saopšteno je iz vlade.

Raste minimalac

Minimalna cena rada od 1. januara iznosiće 371 dinar po satu. To je povećanje od 10,1 odsto u odnosu na 2025. godinu. Procene neto minimalca za 2026. godinu izgledaju ovako:

– 160 sati 59.360 dinara

– 168 sati 62.328 dinara

– 176 sati 65.296 dinara

– 184 sata 68.264 dinara

Pomoć države poljoprivrednicima

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obaveštava javnost da je donet Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka i hmelja.

Izmenama i dopunama predviđeno je da se, pored borovnica i malina, sada subvencionišu i jagode, a maksimalni iznos koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini povećan je sa 3.500.000 na 5.000.000 dinara.

