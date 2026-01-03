Pančevac osumnjičen za ispisivanje grafita mržnje

Danas počinje isplata decembarskih penzija uvećanih za 12,2 odsto
Pančevo: Osumnjičen za ispisivanje grafita koji podstiču mržnju i netrpeljivost
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Pančevu, licu M. B. (2003) iz Pančeva određeno je zadržavanje u trajanju do 48 časova, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
Osumnjičeni je uhapšen jer se tereti da je 2. januara 2026. godine, u večernjim časovima, na fasadi zgrade u Ulici Mihaila Obrenovića u Pančevu, upotrebom spreja ispisao grafite: „Oj Pazaru novi Vukovaru“ i „Oj Sjenice druga Srebrnice“.
Osumnjičeni će biti sproveden u Više javno tužilaštvo u Pančevu radi saslušanja.
(Pančevac)
