Održana prozivka fudbalera Železničara

Ekipa će prvi deo priprema obaviti u Pančevu, a već 8. januara ekipa putuje u Antaliju na dvonedeljne pripreme, tokom kojih će odigrati četiri kontrolne utakmice.

Ekipa će prvi deo priprema obaviti u Pančevu, a već 8. januara ekipa putuje u Antaliju na dvonedeljne pripreme, tokom kojih će odigrati četiri kontrolne utakmice.

Posle desetodnevne pauze, fudbaleri Železničara su ponovo u trenažnom pogonu. U subotu, trećeg januara, održana je „prozivka“ uoči početka priprema za nastavak sezone, na koju su se pojavili svi igrači, osim golmana Zorana Popovića, Abdula Razaka Jusifa i Kvakua Karikarija koji će se naknadno priključiti timu.

Okupljenim fudbalerima u SRC Mladost obratili su se sportski direktor Bojan Šaranov i trener Radomir Koković.

Šaranov je poželeo igračima dobro zdravlje i sreću u novoj godini. – Nadam se da ste napunili baterije i da svi spremni dočekujemo buduće izazove. Nešto što nas je krasilo kao ekipu, to je atmosfera i hemija među vama, vaše drugarstvo. To sebično čuvajte i ne dajte nikome da pokvari. Jer, kad se podvuče crta, to donosi razliku na kraju. I to će nas odvesti do cilja – istakao je Šaranov.

Koković je poslao kratku, ali jasnu poruku igračima:

– Jedva čekamo da izađemo na teren i da počnemo da radimo – kratko je poručio Koković.

Železničar će uvodni deo priprema odratiti u Pančevu, pre nego što osmog januara otputuje na dvonedeljne pripreme u Antaliju, gde ga očekuje i četiri kontrolne utakmice – protiv Aluminijuma (11. januar), Lehije (14. januar), Teplica (18. januar) i Dinama iz Mahačkale (22. januar).

Petoplasirani tim Super lige Srbije drugi deo sezone neće dočekati u identičnom sastavu. Realizovani su izlazni transferi Darija Grgića u Sigmu i Jovana Milosavljevića u Malme, dok su ekipu do sada pojačali Kristijan Šekularac i Davorin Tošić.

Prvu takmičarsku utakmicu u 2026. Železničar igra protiv Radnika iz Surdulice u sklopu 21. kola Super lige.

(Pančevac)