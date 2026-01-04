Vučić posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost: Sačuvaćemo mir ali svojom snagom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se obraća posle završene sednice Saveta za nacionalnu bezbednost.

– Na današnjoj sednici Saveta za nacionalnu bezbednost imali smo tri teme. Jedna je regionalna vojna i politička bezbednost, sa osvrtom na situaciju u Evropi i svetu. Druga je energetska bezbednost i sigurnost Republike Srbije, treća je američka akcija na teritoriji Venecuele. Najpre Republika Srbija je donela odgovorne zaključke. Neke ću vam reći, neke ne. Mi smo svesni složenosti i kompleksnosti pozicije koje naša zemlja ima u regionu jugoistočne Evrope. Namerno sam rekao nešto šire, a ne samo Zapadnog Balkana. I, naravno, ta komplikovanost i kompleksnost naše pozicije biće sve izraženija, posebno imajući u vidu činjenicu da se ruši stari poredak u svetu, da više nikakva pravila ne važe, da međunarodno javno pravo ne postoji, poredak u Ujedinjenim nacijama postoji na papiru. Nama, kao maloj zemlji, ostaje da se za to zalažemo, ali moramo sebi da priznamo i moramo da razumemo dobro i posle akcije u Venecueli je to takođe potpuno jasno da međunarodno javno-pravni poredak i povelja Ujedinjenih nacija uopšte ne funkcionišu. I to što će neko da drži sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, pa će da se čuju različita mišljenja, evo mi smo izrazili ne slaganje, ovo mi smo izrazili slaganje, mi smo izrazili ne znam šta, na kraju krajeva rezultat isti. U svetu dominira pravo sile, pravo jačeg, ko je jači, taj i tlači. I to je jedini princip savremene politike, koji danas u svetu postoji. Drugi principi ne postoje. Dovoljno je bilo da sagledate kako i na koji način pojedini predstavnici evropskih institucija ili evropskih zemalja reaguju na ovo što se dogodilo u Venecueli, gde imaju neke svoje sitne interese u smeni Madurovoj, a opet ne smeju da kažu do kraja, jer se plaše šta je sledeće sa Grenlandom ili nečim drugim, gde će da opet propadne Evropsko jedinstvo i sve drugo. I onda tačno vidite da nigde nikakvih principa nema – rekao je predsednik.

Predsednik se osvrnuo na situaciju na Kosovu i Metohiji, rekavši da Srbiju posebno zabrinjava dalje, suprotno povelji Ujedinjenih nacija i Rezoluciji 1244, naoružavanje Prištine.

– Ta rezolucija je suspendovana de facto, iako nije de jure, de facto suspendovana od strane velikih zapadnih sila i pojedinih regionalnih igrača kao što je Turska. Ubrzano naoružavaju Prištinu, a posebnu pretnju bezbednosti, teritorijalnom integritetu i suverenitetu Republike Srbije predstavlja alijansa ili novostvoreni savez Prištine, Tirane i Zagreba, koji kao što smo videli sve odvija na jednom širokom polju, koji uključuje i zajedničku izradu kompleksnih borbenih sistema od vozila 4×4 do ideja za snažnija oruđa i oruđa u budućnosti. Želimo da vam kažemo da Republika Srbija to sa pažnjom prati i ne samo da pratimo, već se pripremamo za odbranu od onih koji više ne prikriveno, već otvoreno upućuju pretnje našoj zemlji i verujemo da će naša snaga biti dovoljna kao vraćajući faktor i da ćemo ono što nam je prvi cilj koji smo zadali sebi, a to je očuvanje mira i stabilnosti u Srbiji, uspeti i umeti da ostvarimo. Mi smo razgovarali o tome kako dalje da popunjavamo naše specijalne jedinice, kako dalje da se naoružavamo i opremamo, imaćemo dodatno ulaganje u našu vojnu industriju, doneli smo nove odluke kako da se popunjavaju naše rezerve, ne samo hrane, vode, već i municije i moraće da budu na mnogo višem nivou, kao što znate goriva imamo što se vojske tiče više nego dovoljno, i za naše vazduhoplovne snage, i za naše pešadijske snage, i za našu rečnu flotilu – kazao je Vučić.

On je dodao da će doći do značajnih jačanja vojnih kapaciteta u narednih godinu i po dana

– Rekao bih da ćemo skoro da udvostručimo naše vojne kapacitete, što nije lako, jer mi danas nismo mala i slaba vojska kao što smo bili do 2015. godine. Dakle, bez obzira na to što smo mnogo snažni u narednih godinu i po dana, bukvalno ćemo, sem ljudskih kapaciteta, gde nećemo moći da ih udvostručimo, ali ćemo ih uvećati za oko 30 procenata. Vatrenu moć, dakle, sve drugo uvećaćemo za 100 odsto. Jedan dobar deo je odavde iz naše zemlje, oruđe i oružjaa, jedan deo nabavljamo u inostranstvu. To je jedini siguran vid i način zaštite naše zemlje u budućnosti i jedini stvarni odvraćajući faktor. Jer i po ovom poslednjem pitanju, po onome što se dogodilo u Venecueli, mogli ste da vidite i to je jedan od zaključaka Saveta za nacionalnu bezbednost, da moramo da se uzdamo u sebe, u se i u svoje kljuse. I da krenu neki iz regiona protiv nas. Niko nam neće pomoći, osim nas samih. Neće nas Amerika da napada. Neće nas da napadaju ne znam kakve velike sile i tako dalje. Ovi iz regiona nisu to pravili kao igračku, naravno radili su po nečijem tuđem nalogu. Ne bi li tobož, odvraćali Srbiju, ali u ludom svetu u kakvom živimo, to se u jednoj noći promeni pa od tobožnih, defanzivnih se prebacuju na ofanzivne akcije – rekao je predsednik.

Vučić je zatim govorio o jačanju određenih jedinica vojske i policije.

– Zato je naše da budemo spremni, bićemo spremni, dobro pripremljeni, zato se, zato toliku hajku vode i protiv naše vojske i protiv mene kao vrhovnog komandanta i svih drugih jer naša vojska je danas Što ste mogli da vidite na paradi, zamislite imaćemo dvostruko snažnije kapacitete, posebno najmodernije naoružanje, za samo godinu i po dana. Onda vam je jasno šta je to sve što smo nabavili i šta je to sve novo što nabavljamo u ovom trenutku. Govorili smo o povećanju broja pripadnika specijalnih jedinica. Ponosan sam na naše specijalne jedinice. Imamo ih kao što znate u našoj vojsci, to su tri specijalne jedinice, 72., 63. padobranska i Kobre. Poboljšavamo njima uslove rada, uslove života, ali će sve te tri jedinice imati, imaju danas dobru popunjenost, moraju da imaju odličnu popunjenost i moraju da imaju ukupno negde oko 700 do 800 novih pripadnika u narednom periodu. Sličan je slučaj sa našim drugim specijalnim jedinicama policijskim koji u slučaju agresije i napada na našu zemlju se pridružuju jedinstvenim oružanim snagama, dakle i Žandarmerija i Specijalna antiteroristička jedinica SAJ i brigada i druge jedinice. Ovo sve govorim zato što sam siguran da ćemo sačuvati mir, ali taj mir čuvamo svojom snagom i ne tako što i neki drugi za sebe kažu da mir čuvaju snagom, u stvari napadajući druge, mi čuvamo mir ne napadajući nikoga, ali posedujući veliku odvraćajuću snagu. Mi ćemo vam za nekih nešto manje od godinu dana predstaviti takve sisteme kakve ne verujete da je moguće da ih Srbija ima, a imaće ih. Razgovarali smo i o drugim detaljima iz naše doktrine o odbrani zemlje i ljudi ne moraju da brinu, mogu mirno da spavaju. Naša vojska ima taj snažan odvraćajući faktor. I u ovom trenutku ne postoji opasnost od potencijalnog agresora što ne znači da ta opasnost neće postojati za već nekoliko meseci ili za godinu dana. Mi za to moramo da budemo spremni, ali samo sam vam ovo rekao da biste znali da je u ovom trenutku naša snaga – rekao je Vučić.

(Pančevac)