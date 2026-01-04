Sneg zatrpava Srbiju: Mećava paralisala put ka Novom Sadu

Snažno pogoršanje vremena zahvatilo je Srbiju, a ekipa portala 24sedam zabeležila je mećavu koja je zavejala put ka Novom Sadu, dok se u većem delu zemlje formira snežni pokrivač.

Danas se u Srbiji očekuje oblačno i hladno vreme, sa snegom u većem delu zemlje i formiranjem snežnog pokrivača, navodi se u prognozi Republički hidrometeorološki zavod.

Najviše snega prognozira se u zapadnim, jugozapadnim, centralnim i istočnim krajevima, gde se očekuje od 10 do 20 centimetara snega, lokalno i više. Upravo u tim oblastima zabeleženi su i najteži uslovi za saobraćaj.

Snažna mećavu na putu ka Novom Sadu, sneg nošen jakim vetrom značajno smanjuje vidljivost i otežava kretanje vozila. Dežurne službe rade punom parom i čiste sneg na putevima.

Na jugu i jugoistoku Srbije vreme je toplije, sa kišom, koja u večernjim i noćnim satima može da se ledi na tlu, što dodatno povećava rizik od poledice.

Na području Beograd danas je oblačno i hladno, sa vlažnim snegom i snežnim pokrivačem visine od 10 do 20 centimetara.

Vozačima se savetuje dodatni oprez zbog snega, mećave i moguće poledice, naročito u večernjim satima.

(24sedam)