Električni automobili u zimskim gužvama: Može li baterija da izdrži sate u koloni?

Višesatna kašnjenja i slike kilometarskih redova, posebno tokom novogodišnjih praznika, ponovo postavljaju ključno pitanje za vozače: kako električni automobili reaguju u uslovima mirovanja i niskih brzina?

I što je najvažnije, da li njihova baterija može izdržati kada vozilo ostane „zaglavljeno“ u saobraćaju duže vreme?

U stvarnosti, kada je električni automobil u mirovanju sa aktiviranim pogonskim sistemom, nema značajne potrošnje energije.

Jedini energetski gubici koje električno vozilo trpi potiču od energije potrebne za periferne sisteme automobila, kao što su grejanje i klimatizacija, za razliku od motora sa unutrašnjim sagorevanjem koji „troše“ gorivo kada rade u praznom hodu.

Čak i sa perifernim sistemima u radu, potrošnja energije u električnom automobilu ostaje niska i ne dovodi do brzog pražnjenja baterije.

Ilustrativan je test simulacije saobraćajne gužve koji je pre nekoliko godina sprovela britanska neprofitna organizacija za procenu proizvoda i usluga u cilju zaštite potrošača „Which?“.

Testirali su električni SUV Volkswagen ID.4, sa aktiviranim prednjim grejnim sedištima na maksimalnoj temperaturi, muzikom preko Android Auto-a, klimatizacijom, svetlima, kao i tabletom povezanim na USB port koji je prikazivao film.

Nakon otprilike 1 sata i 15 minuta, baterija – energetskog kapaciteta od 77 kWh – izgubila je 2 odsto svoje energije, što odgovara otprilike 13 kilometara. To znači da bi, ako je baterija bila potpuno napunjena, „izdržala“ više od jednog dana u ovim uslovima.

Automobili pokazuju veliku izdržljivost u saobraćajnim gužvama, prema Katrin Kolet, koja je govorila za Reuters dok je bila postdoktorski istraživač u energetskih projekata Univerziteta u Oksfordu.

Koristeći kao primer električni Nissan Leaf prethodne generacije, navela je da „čak i ako bi grejanje bilo stalno uključeno na 2 kW, a nivo baterije bio na 50 odsto, vozač bi mogao da nastavi da greje svoje vozilo u stanju mirovanja oko 10 sati“.

Istovremeno, „stani/kreni“ je povoljno stanje za električne automobile, jer se tokom usporavanja i kočenja energija obnavlja.

S druge strane, neprijatelj električnih automobila je hladnoća, jer litijum-jonske baterije gube veliki deo svoje efikasnosti na vrlo niskim temperaturama (ispod 0°C). Ovo je uglavnom zbog povećanih energetskih potreba za grejanje kabine, jer se električna energija iz baterije „troši“.

Međutim, poslednjih godina automobilske kompanije pokušavaju da smanje opterećenje baterije ugradnjom toplotnih pumpi.

One ne proizvode toplotu iz ničega, već prenose toplotu koja se odbacuje iz pogonskog sistema vozila u kabinu. Na ovaj način održavaju putnike toplim bez dodatne potrošnje energije iz baterije.

U svakom slučaju, vlasnici električnih automobila bi trebalo da putuju sa potpuno napunjenom baterijom svojih vozila, jer mnogi zaobilazni putevi nemaju punjače.

(una.rs)