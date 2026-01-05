ER Srbija oborila rekord nekadašnjeg JAT-a
15:00
05.01.2026
Američka ambasada u Beogradu izdala hitno saopštenje
U saopštenju se navodi da je ambasada danas zatvorena usled obilnih snežnih padavina i nebezbednih uslova na putevima, koji bi mogli potrajati i narednih dana.
Američka ambasada u Beogradu saopštila je jutros da će privremeno obustaviti rad zbog nepovoljnih vremenskih uslova u Srbiji.
U saopštenju se navodi da je ambasada danas zatvorena usled obilnih snežnih padavina i nebezbednih uslova na putevima, koji bi mogli potrajati i narednih dana.
– Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu danas je zatvorena zbog snega i opasnih uslova u saobraćaju, koji se očekuju i tokom narednih nekoliko dana – navedeno je u obaveštenju.
Iz ambasade su građanima preporučili da prate lokalne medije radi najnovijih informacija, kao i da, ukoliko je potrebno, potraže odgovarajuće sklonište.
Za sva dodatna pitanja i hitne slučajeve ostavljen je na raspolaganju standardni kontakt Ambasade SAD u Beogradu.
(Pančevac)