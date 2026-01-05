Politika Vesti

Američka ambasada u Beogradu izdala hitno saopštenje

12:09

05.01.2026

Podeli vest:

Foto: Pixabay

Američka ambasada u Beogradu izdala hitno saopštenje
U saopštenju se navodi da je ambasada danas zatvorena usled obilnih snežnih padavina i nebezbednih uslova na putevima, koji bi mogli potrajati i narednih dana.

Američka ambasada u Beogradu saopštila je jutros da će privremeno obustaviti rad zbog nepovoljnih vremenskih uslova u Srbiji.

U saopštenju se navodi da je ambasada danas zatvorena usled obilnih snežnih padavina i nebezbednih uslova na putevima, koji bi mogli potrajati i narednih dana.

– Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu danas je zatvorena zbog snega i opasnih uslova u saobraćaju, koji se očekuju i tokom narednih nekoliko dana – navedeno je u obaveštenju.

Iz ambasade su građanima preporučili da prate lokalne medije radi najnovijih informacija, kao i da, ukoliko je potrebno, potraže odgovarajuće sklonište.

Za sva dodatna pitanja i hitne slučajeve ostavljen je na raspolaganju standardni kontakt Ambasade SAD u Beogradu.

(Pančevac)

Tagovi

Ambasada u Beogradu Saopštenje USA

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.