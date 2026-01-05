„Higijena”: Radnici čiste sneg, prati se prognoza

Radnici JKP-a „Higijena” posipali su noćas so i čistili sneg sa pešačkih staza, autobuskih stajališta i prilaza pešačkim prelazima i javnim ustanovama

Prva smena zamenila je treću; posle čišćenja centra grada radnici su raspoređeni po naseljima. Kontrolori „Parking-servisa” čiste zonirana parking-mesta i ne kontrolišu naplatu parkiranja.

Raspored čišćenja zavisi od snežnog nanosa. Izlazak na teren predviđen je kada visina belog pokrivača pređe pet centimetara, po prestanku padavina. Ukoliko se one ne zaustave, posao se ipak započinje da bi građani mogli sigurno da se kreću i da bi se u gradu sve odvijalo bez smetnji. Održavaće se i prohodnost pristupnog puta do deponije.

U magacinu ima soli i tečnosti – četiri hiljade litara emulzije na bazi kalcijum-hlorida i dvadeset tona soli, što je dovoljno za prvi veći nalet. Mehanizaciju čine dve male utovarne mašine sa kašikom i daskom za sneg, traktor sa daskom za čišćenje snega, traktor za posipanje tečnosti i rasturivač soli.

Vremenska prognoza prati se svakodnevno, rekli su za medije u JKP-u „Higijena”.

(Pančevac / S. T.)

Bojadžijevski: Putevi u Pančevu prohodni, sve ekipe na terenu