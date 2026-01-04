Pančevo Politika i društvo

Bojadžijevski: Putevi u Pančevu prohodni, sve ekipe na terenu

Prioritetne tačke su glavni putevi, kao i pravci koji vode iz opština ka naseljenim mestima, mostovi i brdoviti predeli.

15:19

04.01.2026

Podeli vest:

Printscreen/TV Pančevo

Sneg koji više sati pada u Pančevu, za sada ne predstavlja problem ekipama koje su na terenu i već rade na raščišćavanju istog, istakao je Slave Bojadžijevski direktor, JP Urbanizam za RTV Pančevo

Naglasio je da je na snazi drugi stepen pripravnosti i apelovao na građane da tokom vožnje prilagode brzinu uslovima na putu i budu oprezniji.

 

Zimske službe u Južnom Banatu nalaze se, uglavnom, u prvom stepenu pripravnosti i rade u punom kapacitetu. Prioritetne tačke su glavni putevi, kao i pravci koji vode iz opština ka naseljenim mestima, mostovi i brdoviti predeli. Kako navode iz zimskih službi, sneg se ne zadržava pri tlu, ali se putevi posipaju solju. Naglašavaju da će ekipe biti na terenu dok god bude potrebe.

(RTV Pančevo)

Sneg zatrpava Srbiju: Mećava paralisala put ka Novom Sadu

Kovačica: Od jutros SNEŽNO, ALI I RADNO!

Opovo: Ekipe zimske službe JP „Mladost“ na terenu

Tagovi

JP Urbanizam Slave Bojadžievski

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.