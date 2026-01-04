Bojadžijevski: Putevi u Pančevu prohodni, sve ekipe na terenu

Prioritetne tačke su glavni putevi, kao i pravci koji vode iz opština ka naseljenim mestima, mostovi i brdoviti predeli.

Sneg koji više sati pada u Pančevu, za sada ne predstavlja problem ekipama koje su na terenu i već rade na raščišćavanju istog, istakao je Slave Bojadžijevski direktor, JP Urbanizam za RTV Pančevo

Naglasio je da je na snazi drugi stepen pripravnosti i apelovao na građane da tokom vožnje prilagode brzinu uslovima na putu i budu oprezniji.

Zimske službe u Južnom Banatu nalaze se, uglavnom, u prvom stepenu pripravnosti i rade u punom kapacitetu. Prioritetne tačke su glavni putevi, kao i pravci koji vode iz opština ka naseljenim mestima, mostovi i brdoviti predeli. Kako navode iz zimskih službi, sneg se ne zadržava pri tlu, ali se putevi posipaju solju. Naglašavaju da će ekipe biti na terenu dok god bude potrebe.

(RTV Pančevo)

Sneg zatrpava Srbiju: Mećava paralisala put ka Novom Sadu

Kovačica: Od jutros SNEŽNO, ALI I RADNO!

Opovo: Ekipe zimske službe JP „Mladost“ na terenu