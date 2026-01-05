U utorak podela obroka za korisnike Narodne kuhinje

Prva akcija dobrovoljnog davanja krvi u Novoj godini, organizovana je danas u prostorijama Crvenog krsta Pančeva. Od utorka biće podeljeni obroci za korisnike narodne kuhinje za nekolko dana .

Zalihe krvi i početkom nove 2026. godine nisu na zavidnom nivou. 5. januara organizovana je akcija dobrovoljnog davanja krvi sa ciljem da stanje sa prikupljenim jedinicima bude bolje,rekla je MilicaTodorović ,sekretarka Crvenog krsta Pančevo.

– Smanjenje su zalihe krvi posebno pojedinih krvnih grupa , svaka pružena ruka je dobrodošla.Da učinimo prvo humano delo u ovoj godini i da obećamo nekom da ćemo nastaviti da pružamo ruku, bar nekoliko puta u toku godine nekolko puta da nekome pomognemo da mu to bude lek, pomoć, spas .

Tokom Božićnih praznika za korisnike Narodne kuhinje obezbeđeni su obroci koji će biti deljeni u utorak, rekla je MilicaTodorović, sekretarka Crvenog krsta Pančevo.

Sutra će biti podeljeni obroci i za utorak i za sredu za više od hiljadu korisnika biti obezbeđeni što se tiče kuvanog obroka tokom praznika. Porodivce će moći da budu zajedno za stolom i da imaju obezbeđen obrok.

Služba za transfuziju krvi Vojvodine biće u Crvenom krstu u pondeljeka 12 janura kada će biti organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi.

(RTV Pančevo)