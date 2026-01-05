Očišćeni i prohodni svi putevi prvog prioriteta na teritoriji grada Pančeva

Ekipe Zimske službe Javnog preduzeća „Urbanizam“ spremno su dočekale prve padavine. Tokom prethodna 72 sata sprovedene su intenzivne pripreme na putnoj infrastrukturi, kako bi se obezbedila nesmetana prohodnost nakon snežnih padavina koje su usledile u poslednja 24 sata.

Svi putevi prvog prioriteta na teritoriji grada Pančeva očišćeni su i trenutno su potpuno prohodni. Zimska služba nastavlja da prati vremenske uslove i spremna je da reaguje na eventualne nove padavine, sa ciljem da se obezbedi nesmetano odvijanje saobraćaja na gradskim ulicama, rekao je Slave Bojadžievski , direktor Javnog preduzeća „Urbanizam“ za TV Pančevo.

U protekla 24 sata ekipe Zimske službe Javnog preduzeća „Urbanizam“ bile su angažovane na čišćenju puteva kojima saobraća javni prevoz. Pored toga, očišćeni su i prilazi svim javnim institucijama, kao i putevi ka naseljenim mestima koja su u nadležnosti ovog preduzeća.

Zimska služba je trenutno u trećem stepenu angažovanja, što znači da su sve raspoložive ekipe i mehanizacija na terenu, rekao je Bojadžijevski.

Ekipe Javnog preduzeća “Urbanizam” nastavljaju sa dežurstvom, budući da su najavljene nove padavine, a cilj je da se obezbedi sigurno odvijanje saobraćaja na gradskim ulicama.

(RTV Pančevo)