Pančevački policajci delili poklone najmlađim sugrađanima

Na Badnji dan, u duhu praznične radosti i topline, pripadnici Policijske uprave u Pančevu pokazali su da policija nije samo čuvar bezbednosti, već i oslonac zajednici.

Naime, pripadnici PU Pančevo, saobraćajne policijske ispostave Pančevo obradovali su danas za Badnji dan tokom redovne kontrole saobracaja svoje najmlađe sugrađane tako što su im u redovnoj kontroli saobraćaja poklanjali prigodne paketiće, ulepšavajući im praznične trenutke i podsećajući na važnost sigurnosti na putevima. Mališani su bili oduševljeni poklonima, ali i njihovi roditelji.

„U vremenu kada su porodica, ljubav i humanost najvažniji, ponosni smo što zajedno širimo duh solidarnosti. Policija je tu – ne samo da štiti, već i da brine, pomaže i pruža ruku podrške“, navode pripadnici PU Pančevo, koji sada već tradicionalno sprovode ovu akciju i ističu:

Neka nam ovi praznici budu podsetnik da je snaga zajedništva najveći dar koji možemo dati jedni drugima. Srećan Badnji dan i srećan Božić.

(Pančevac)