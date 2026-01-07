Tradicionalno lomljenje česnice: Veliki broj vernika ispred Hrama Svetog Save

Na platou ispred Hrama Svetog Save na Vračaru u Beogradu tradicionalno je organizovano lomljenje božićne česnice koja je i ove godine imala 33 zlatna dukata u čast godina Isusa Hrista.

Lomljenju česnice, u organizaciji pekara Srbije, prisustvovao je veliki broj vernika, kao i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević.

Lomljenju česnice je prethodila liturgija koju je na Božićno jutro predvodio patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije.

Božić, zajedno sa Vaskrsom, predstavlja jedan od najvećih hrišćanskih praznika i praznuje se kao uspomena na dan rođenja Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg.

Pre lomljenja česnice, sveštenstvo Hrama Svetog Save osveštalo je česnicu.

Prisustnima ispred Hrama Svetog Save Unija pekara Srbije podelila je i 4.000 krstića i više od 2.000 hiljade paketića, kao i druge poklone.

Srpska pravoslavna crkva Božić slavi tri dana, a drugi dan je Sabor Presvete Bogorodice, u znak zahvalnosti što je rodila Spasitelja, dok se trećeg dana slavi Sveti Stefan.

Vernici se tradicionalno pozdravljaju sa „Mir Božji, Hristos se rodi – Vaistinu se rodi“.

