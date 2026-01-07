Sen Trope: Poslednji ispraćaj Brižit Bardo

Francuska filmska diva Brižit Bardo, koja je preminula prošlog meseca u 91. godini života, biće danas sahranjena u Sen Tropeu, mondenskom letovalištu na Azurnoj obali, prenosi Rojters.

Poslednji oproštaj zakazan je za 10 časova u crkvi Notr Dam de l’Asompsion, dok će sam čin sahrane biti obavljen u potpunoj privatnosti na gradskom groblju.

Reč je o mestu u kojem je Bardo provela decenije povučenog života, skrivena iza visokih zidina svog doma i okružena životinjama kojima je bila duboko posvećena.

Građani i poštovaoci imaće priliku da joj odaju počast na javnoj komemoraciji u starom delu grada La Ponš, istorijskom jezgru nekadašnjeg ribarskog naselja.

Mnogi poštovaoci lika i dela slavne glumice okupili su se na ulicama gde preko video-bimova na gradskim trgovima i u luci gledaju ceremoniju koja se održava u crkvi.

Među okupljenima su aktivista Pol Vatson, francuski pevač Franso Bernem i predsednica francuske krajnje desničarske stranke Rassemblement National, Marin le Pen.

Kako je ranije saopšteno, u hotelima u poznatom francuskom letovalištu Sen Trope na Azurnoj obali već danima nema mesta, a cene smeštaja drastično su skočile nakon što je objavljeno da će glumica, koja je preminula u 91. godini, tu biti sahranjena, piše Parizijen.

Prepune su i lokalne cvećare, a na ulicama je primetna saobraćajna gužva kakva se ovde ne pamti.

U turističkom birou u Sen Tropeu ističu da u ovo doba godine nikada nije zabeležen ovoliki priliv francuskih gostiju.

Poziv na sahranu je upućen ministarki za ravnopravnost u vladi predsednika Emanuela Makrona, Oror Berže, koja će prisustvom predstavljati francusku vladu. Iako je Bardo 2018. godine u intervjuu za Le Mond izjavila da želi da bude sahranjena u mirnom kutku svog vrta, prefektura departmana Var saopštila je da nikada nije zaprimila zvaničan zahtev za takav vid privatnog pokopa.

