Božićni defile kamiona kroz Srbiju i Srpsku: Mir Božiji Hristos se rodi
Već nekoliko godina unazad, poljoprivrednici i privrednici organizuju jedan veoma lep događaj tokom božićnih praznika — svečani defile traktora i kamiona! Ovaj defile, u kojem učestvuju i sugrađani sa svojim poljoprivrednim mašinama i kamionima, donosi poseban duh zajedništva i radosti.
Vožnja kamioa,a negde i traktora, kroz naselja podseća nas na značaj tradicije, ali i na snagu koju zajedništvo može doneti.
Ove godine defile ponovo se održava kao simbol nade i prosperiteta u novoj godini. Vožnja traktorima tokom Božića nosi narodno verovanje koje kaže da će onaj ko vozi tokom prve vožnje nove godine, imati sreće i uspeha tokom celih 12 meseci. Nadamo se da će ovaj divnom događaj biti ponovo organizovan i nastaviti tradiciju koja je već postala omiljena među našim meštanima.
Pančevo
Futog
Sremski Karlovci
Pirot
Železnik
Leskovac
Sremska Mitrovica
Defile kamiona sa jelkom u Banjaluci
Božićni defile kamiona i autobusa autoprevoznika Sokobanje.
Doboj
Kamioni na Božić defilovali kroz Doboj, najmlađima podijeljeni paketići (VIDEO) #RTRS #RTRSvijesti https://t.co/ZTzsEqd1pt
