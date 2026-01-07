Božićni defile kamiona kroz Srbiju i Srpsku: Mir Božiji Hristos se rodi

Već nekoliko godina unazad, poljoprivrednici i privrednici organizuju jedan veoma lep događaj tokom božićnih praznika — svečani defile traktora i kamiona! Ovaj defile, u kojem učestvuju i sugrađani sa svojim poljoprivrednim mašinama i kamionima, donosi poseban duh zajedništva i radosti.

Vožnja kamioa,a negde i traktora, kroz naselja podseća nas na značaj tradicije, ali i na snagu koju zajedništvo može doneti.

Ove godine defile ponovo se održava kao simbol nade i prosperiteta u novoj godini. Vožnja traktorima tokom Božića nosi narodno verovanje koje kaže da će onaj ko vozi tokom prve vožnje nove godine, imati sreće i uspeha tokom celih 12 meseci. Nadamo se da će ovaj divnom događaj biti ponovo organizovan i nastaviti tradiciju koja je već postala omiljena među našim meštanima.

Pančevo

Futog

Sremski Karlovci

Pirot



Železnik

Leskovac

Sremska Mitrovica

Defile kamiona sa jelkom u Banjaluci

Božićni defile kamiona i autobusa autoprevoznika Sokobanje.

Doboj

(Pančevac)