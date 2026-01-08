Srbija pod snegom: Vanredne situacije, prekidi struje, evakuisano 20 ljudi

Davor Vidović iz Sektora za vanredne situacije MUP-a izjavio je da su od od 4. januara, od kada intenzivno širom Srbije padaju sneg i ledena kiša, do sada Vatrogasno-spasilački timovi intervenisali 40 puta i tom prilikom evakuisali 20 osoba i istakao da je vanredna situacija proglašena u Osečini, Loznici, Vladimircima, Krupnju delu teritorije Prijepolja i Malom Zvorniku.

– Većina su to bile intervencije uklanjanja oborenih stabala, ali su rađene i evakuacije određenim delovima, gde su naši građani ostali zaglavljeni zbog snežnih padavina ili zbog povećanja vodostaja na određenim rekama – rekao je Vidović za RTS.

Kada je reč o vodostaju reka, Vidović je naglasio da je najveći problem pravio Lim, ali da je vodostaj te reke trenutno u opadanju.

Dodao je da je Drina trenutno u porastu, pa je na teritoriji Malog Zvornika i Ljubovije u određenim delovima evakuisano stanovništvo, odnosno u Mačvanskom upravnom okrugu na teritoriji Bogatića, gde je u nebranjenom području nekoliko vikendica praktično okruženo vodom.

Istakao je da je zbog vremenskih neprilika veliki broj domaćinstava takođe bez struje.

– Deo domaćinstava je bez električne energije i to u Kolubarskom, Mačvanskom upravnom okrugu, kao i delovima Zlatiborskog upravnog okruga – naveo je Vidović.

Kada je reč o požarima, on je rekao da većih požara nije bilo i da vatrogasni spasioci danonoćno rade na gašenju požara, gde god se oni dogode.

– Tako da značajnih intervencija trenutno nije bilo – naglasio je on.

(tanjug)