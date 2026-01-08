Radnici „Higijene” čiste sneg po naseljima

Noćas posipana so i uklanjani snežni nanosi sa pešačkih staza, autobuskih stajališta i prilaza pešačkim prelazima i javnim ustanovama

Pančevke i Pančevci ne pamte kada je ovoliko napadao sneg za samo dva dana. Deca su se tokom Božičnih praznika sankala i grudvala, a oni malo stariji izlazili su na čist vazduh i šetali.

Ipak, kada nam sa neba padne velika količina pahuljica, a obuća krene da upada u duboke nanose belog pokrivača, veoma je važno na koji način funkcionišu gradske službe zadužene za čišćenje snega sa ulica.

U razgovoru sa pi-ar službom JKP-a „Higijena” saznali smo da je danas prva smena radnika zamenila treću, te da su posle čišćenja centra grada radnici raspoređeni po naseljima. Radnici JKP-a „Higijena” posipali su noćas so i čistili sneg sa pešačkih staza, autobuskih stajališta i prilaza pešačkim prelazima i javnim ustanovama. Posle čišćenja centra grada u noćnoj smeni, a prioritetne tačke su bolnica, sud, policijske stanice, Gradska uprava, autobuska stanica, Gradski park, Dom zdravlja i ambulante – prva (jutrošnja) smena rasporedila se u naselja. Zasad su pređena naselja Tesla, Kotež (I i II) i Strelište.

Izlazak na teren predviđen je kada visina belog pokrivača pređe pet centimetara, po prestanku padavina.

Ukoliko se one ne zaustave, posao se ipak započinje da bi građani mogli sigurno da se kreću i da bi se u gradu sve odvijalo bez smetnji. Održavaće se i prohodnost pristupnog puta do deponije.

Građani nemaju razloga za brigu; u magacinu JKP-a „Higijena” ima soli i tečnosti – četiri hiljade litara emulzije na bazi kalcijum-hlorida i dvadeset tona soli, što je dovoljno za ovaj prvi veći nalet i eventualni sledeći. Mehanizaciju čine dve male utovarne mašine sa kašikom i daskom za sneg, traktor sa daskom za čišćenje snega, traktor za posipanje tečnosti i rasturivač soli.

Kontrolori „Parking-servisa” čiste zonirana parking-mesta i ne kontrolišu naplatu parkiranja. Vremenska prognoza prati se svakodnevno.

