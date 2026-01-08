Sve javne službe, u punom kapacitetu, na terenu

Gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović istakao je da su sve javne službe u gradu Pančevu maksimalno angažovane kako bi bili otklonjeni svi problemi koje su izazvale snežne padavine.

Gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović istakao je da su sve javne službe u gradu Pančevu maksimalno angažovane kako bi bili otklonjeni svi problemi koje su izazvale snežne padavine.

“Sve javne službe u gradu Pančevu maksimalno su se angažovale i posvetile tome da vanredno stanje, izazvano snežnim padavinama dovedu u funkcionalno kako bi građani i građanke nesmetno mogli da funkcionišu”, istakao je gradonačelnik grada Pančeva Aleksandar Stevanović.

Stabilno snabdevanje električnom energijom

Elektroenergetski sistem u gradu stabilan, uz neke manje prekide.

“Sve trafostanice na teritoriji grada Pančeva rade, službe elektrodistribucije Pančeva su na terenu i otklanjaju sve nedostatke kojih je moram da kažem bilo, ali ne mnogo. Svi naši sugrađani i sugrađanke imaju nesmetno snabdevanje električnom energijom u svojim domovima. Što se tiče isporuke toplotne energije, obe toplane na teritoriji grada Pančeva rade u punom kapacitetu i bez zastoja. Kao što smo videli za novogodišnje i božićne praznike kada su toplane radile dan, noć, ukoliko bude bilo potrebe, a najavljuje se izuzetno hladna noć, toplane će raditi u onom kapacitetu koji je potreban da se obezbedi minimalna temperatura u svakom domu gde se isporučuje toplotna energija, to je minimalno 20°C u svakom stanu. Sve službe u javnom komunalnom preduzeću grejanje su spremne da ovaj zadatak uspešno ispune”naglašava gradonačelnik.

Ekipe zimske službe na terenu

Stevanović ističe da su ekipe zimske službe u gradu Pančevu trenutno u četvrtom stepenu pripravnosti što podrazumeva 11 kamiona na ulicama.

“U pitanju su kamioni koji čiste i održavaju kolovoze u gradu Pančevu, od tih 11 kamiona četri kamiona su raspoređena po naseljenim mestima, a ostali 7 kamiona održavaju putne pravce u samom gradu Pančeva, i na teritoriji naseljenih mesta.Ulice se održavaju po prioritetima. Prvo prvi prioritet koji podrazumeva trase javnog prevoza i pristupe svim relevantnim institucijama u gradu Pančevu, a kada se bude to sve čisto, i dovelo u red prelazi se na drugi prioritet to su sve ostale saobraćajnice u našem gradu”, naveo je gradonačelnik.

Službe javnog komunalnog preduzeća Higijena su takođe u punom kapacitetu dan i noć na terenu,

“Održavaju staze prohodnima, čiste se staze i pristupi ka pešačkim prelazima, ka bolnici pre svega, Domu zdravlja i ambulantama na teritoriji grada Pančeva. Pored njih ekipe javnog komunalnog preduzeća Zelenilo su takođe na terenu skidaju sneg sa drveća na teritoriji grada Pančeva, kako ne bi došlo do pucanja stabala i grana usled velike količine snega koje opterećaju visoko rastinje u gradu Pančevu – rekao je Aleksandar Stevanović, gradonačelnik Pančeva.

(Pančevac)