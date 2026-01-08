Železničar otputovao u Antaliju na pripreme

Čarter letom iz Beograda, fudbaleri Železničara otputovali su na zimske pripreme u Antaliju, gde će boraviti od 8. do 23. januara.

Pančevci su uvodnih nekoliko dana trenirali na SRC Mladost, a brušenje forme pred nastavak prvenstva čeka ih u Turskoj.

Trener Radomir Koković je na pripreme poveo sledeće igrače:

Zoran Popović, Ognjen Lukić, Mirko Stevanović, Miloš Kosanović, Mirko Milikić, Nemanja Vidojević, Nikola Zečević, Marko Konatar, Abdul Rahim Savadogo, Branislav Knežević, Stefan Cvetković, Nikola Đuričić, Stefan Pirgić, Aleksa Kuljanin, Stefan Mitrović, Janko Jevremović, Nikola Jovanović, Abdul Razak Jusif, Kvaku Karikari, Uroš Tegeltija, Kristijan Šekularac, Vladimir Karajčić, Davorin Tošić, Silvester Džasper, Klemon Lerno.

Železničar će u Antaliji igrati i četiri kontrolne utakmice – protiv Aluminija 11. januara, Lehije Gdanjsk 14. januara, Teplica 18. januara, dok ih u generalnoj proveri čeka duel sa Dinamo Mahačkalom 22. januara.

Dan kasnije planiran je za povratak u Srbiju i finalnu fazu priprema, uoči prve zvanične utakmice u 2026. godini – protiv Radnika u sklopu 21. kola Super lige Srbije.