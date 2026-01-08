OJT Pančevo: Optužni predlog protiv M.I. zbog krađe

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je u četvrtak, 8. januara 2026. godine, Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv M. I. (1993) iz Pančeva, zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo krađa u produženom trajanju.

Kako se navodi u saopštenju, sumnja se da je M. I. u periodu od 26. maja do 28. septembra 2023. godine, na više lokacija na teritoriji Pančeva, oduzeo ukupno dva bicikla koja prethodno nisu bila obezbeđena, čime je sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 27.000 dinara.

Tužilaštvo je predložilo sudu da okrivljenog osudi na kaznu zatvora u trajanju od najmanje dve godine.

(Pančevac)