Spaseni majka i njen sin (9) nakon što su se izgubili na Fruškoj gori

Pripadnici Vatrogasno-spasilačkog bataljona Novi Sad, zajedno sa Gorskom službom spasavanja Srbije, uspešno su realizovali koordinisanu akciju potrage i spasavanja na Fruškoj gori.

Majka i njen devetogodišnji sin, državljani Rusije, koji su se izgubili na ovom planinskom području, brzo su locirani, pronađeni i bezbedno evakuisani.

Nakon toga, predati su ekipi Hitne pomoći, gde im je pružena neophodna medicinska pomoć.

Ovo nije samo priča o uspešnoj intervenciji, ovo je priča o pozivu i ljudima koji su uvek spremni da reaguju bez oklevanja.

(Pančevac)