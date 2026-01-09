Vesti Društvo

Spaseni majka i njen sin (9) nakon što su se izgubili na Fruškoj gori

19:00

09.01.2026

MUP Srbije

Pripadnici Vatrogasno-spasilačkog bataljona Novi Sad, zajedno sa Gorskom službom spasavanja Srbije, uspešno su realizovali koordinisanu akciju potrage i spasavanja na Fruškoj gori.
Majka i njen devetogodišnji sin, državljani Rusije, koji su se izgubili na ovom planinskom području, brzo su locirani, pronađeni i bezbedno evakuisani.
Nakon toga, predati su ekipi Hitne pomoći, gde im je pružena neophodna medicinska pomoć.
Ovo nije samo priča o uspešnoj intervenciji, ovo je priča o pozivu i ljudima koji su uvek spremni da reaguju bez oklevanja.

(Pančevac)

