Starmer pregovara sa evropskim saveznicima o slanju trupa na Grenland

LONDON – Britanski premijer Kir Starmer je u pregovorima sa evropskim saveznicima o raspoređivanju vojnih snaga na Grenlandu, kako bi ublažili bezbednosne strahove američkog predsednika Donalda Trampa, i kako bi se suprotstavili rastućoj pretnji kineske i ruske vojske, saopštio je danas izvor iz britanske vlade.

Vojni komandanti izrađuju planove za moguću misiju NATO-a na ostrvu, koje je američki predsednik pretio da će zauzeti iz bezbednosnih razloga, a britanski zvaničnici su se poslednjih dana sastali sa kolegama iz niza zemalja, među kojima su Nemačka i Francuska, kako bi započeli pripreme, rekao je izvor za „Telegraf“.

Planovi, koji su još u ranoj fazi, mogli bi da uključuju raspoređivanje britanskih vojnika, ratnih brodova i aviona radi zaštite Grenlanda od Rusije i Kine, a evropske zemlje se nadaju da će značajno povećanje njihovog prisustva na Arktiku ubediti Trampa da odustane od svoje ambicije da anektira ovo strateški važno ostrvo.

Izvori iz britanske vlade su rekli da je Starmer shvatio pretnju Rusije i Kine u tom području „izuzetno ozbiljno“ i složio se da se moraju preduzeti mere.

„Delimo stav predsednika Trampa, rastuća agresija Rusije na dalekom severu mora biti zaustavljena, a evroatlantska bezbednost ojačana. Razgovori NATO-a o jačanju bezbednosti u regionu se nastavljaju i nikada ne bismo išli ispred njih, ali Velika Britanija sarađuje sa saveznicima NATO-a kako bi pokrenula napore za jačanje arktičkog odvraćanja i odbrane“, rekao je jedan od izvora.

Tramp je pokrenuo ideju o efikasnoj kupovini Grenlanda, koji je autonomna teritorija Danske, tako što bi svakom od njenih 30.000 građana ponudio do 100.000 dolara da pređu na stranu Sjedinjenih Američkih Država, ali nije isključio upotrebu vojne sile za zauzimanje ostrva.

(Pančevac/RTV)