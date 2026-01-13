Čuvaj glavu: Ledenice krovova mogu da nanesu ozbiljne povrede

Zbog niskih temperatura i snežnih padavina, na mnogim zgradama u Pančevu formirale su se ledenice koje predstavljaju opasnost za građane.

Zbog niskih temperatura i snežnih padavina, na mnogim zgradama u Pančevu formirale su se ledenice koje predstavljaju opasnost za građane. Zbog povećanog rizika od pada snega i ledenica sa krovova stambenih i poslovnih objekata, budite oprezni.

Veoma često se dešava da su krovovi i terase prepune ledenica. Da tu vreba opasnost građani često ne znaju, jer je retko gde obeleženo.

Izbegavajte kretanje i boravak u neposrednoj blizini zgrada sa čijih krovova i terasa mogu padati sneg ili led.

– Najveća briga kada vas udari ledenica jeste to što možete da se posečete, počnete da krvarite, ili u slučaju udarca u glavu, možete završiti sa potresom mozga ili drugom vrstom povrede glave – objašnjava lekar hitne medicine.

Kako ledenice mogu izazvati nesreće pešaka

Kadaledenice padnu, mogu da izazovu ozbiljne povrede kod ljudi. Najčešće nesreće pešaka povezane sa ledenicama su: Povrede glave i vrata – ledenice mogu da udare tolikom snagom da čak dovedu i do potresa mozga, preloma lobanje ili drugih ozbiljnih povreda.

Posekotine – oštre ivice ledenice mogu da izazovu duboke posekotine koje mogu da zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

Padovi i klizanja – slomljene ledenice mogu se rasuti po trotoaru, stvarajući zaleđene površine koje povećavaju rizik od klizanja i pada.

(Pančevac)