RHMZ upozorio na poledicu, ali i otapanje snega

Republički hidrometereološki zavod (RHMZ) pozvao je danas na oprez zbog poledice u Srbiji i najavio da će tokom dana biti toplije uz sporo otapanje snega.

Kako se navodi u saopštenju RHMZ-a, do kraja dana biće umereno do potpuno oblačno i toplije, dok se u prepodnevnim časovima na severu i istoku Srbije mestimično očekuje slab sneg, a ponegde je moguća i slaba kiša, koja se može i lediti na tlu.

Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni, posle podne i uveče u skretanju na zapadni i severozapadni pravac.

Najviša temperatura od 1 stepen u plusu na istoku, do 10 stepeni celzijusa na zapadu Srbije.

Trenutno je u Srbiji najhladnije u Sjenici, minus 5, u Dimitrovgradu i na Kopaoniku je minus 4, a najtoplije je u Beogradu gde je temperatura u plusu, 4 je stepena, u Loznici je 3, a u Zaječaru i Kragujevcu 2 stepena.

Dejan Vladiković kaže da je u prethodnih 24 sata zabeležen manji porast vodostaja na reci Ibar, kod Raške, i na donjem toku Južne Morave, kod stanice Mojsinje.

– U ovom momentu je u stagnaciji i prelazi u blago opadanje. Odbrana je na snazi preventivno od strane javnih preduzeća – navodi Vladiković.

Kako kaže, vodostaji Ibra i Južne Morave su malo iznad granice redovne odbrane od poplava.

– Na ostalim tokovima vodostaj je u stagnaciji ili opadanju i mnogo je povoljnija hidrološka situacija nego što je bila prethodnih dana – rekao je Vladiković.

Navodi da će zbog otapanja snega nastaviti da prate stanje na vodotokovima i izdavati upozorenje.

– Očekujemo da bi nekih umerenih ili većih porasta možda bilo na tokovima Zapadne i Južne Morave, Limu i Ibru gde su već povišeni vodostaji. To ćemo pratiti uz napomenu da se ne očekuju intenzivna otapanja – objašnjava Vladiković.

Navodi da je najveći sloj snega, od 40 centimetara, na Kopaoniku i kod Kukavice, tako da nema velike količine snega koja bi mogla znatno da podigne vodostaje.

– Naša pažnja je usmerena na Dunav pošto je plovna reka, u Mađarskoj i na gornjem delu toka već pet, šest dana ima leda, polako pristiže kod nas i mi očekujemo da će to biti na sektoru između Bezdana i Bogojeva u obliku priobalnog leda i leda u pokretu – kaže Vladiković.

Ističe da se ne očekuje ledostaj koji je zabeležen 2012. i 2017. godine, već da će proći u vidu ledohoda, ali da je opreznost neophodna.

(Pančevac)