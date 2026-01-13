Pazi dole, pazi gore: Ko čisti trotoare i lomi ledenice

Nikad pančevčaki autobusi nisu bili puniji nego ovih dana čak i putnika koji nemaju mesečne karte. Razlog je jednostavan – pešačenje je ovih dana vrlo opasno što zbog zaleđenih trotoara ispod nogu, što zbog ledenica koje prete iznad glava. Već odokativnom metodom može se utvrditi da je u Gornjem gradu očišćen trotoar tek ispred svake desete kuće, dok je u Vojlovici situacija obrnuto proporcionalna – jer retko da sa neke pešačke staze nije uklonjen sneg. Ima, izgleda, nešto i u kulturi, a ne samo u kažnjavanju jer pančevački propisi o čišćenju snega ispred ispred nekretnina nisu baš precizni.

Po članu 25. Odluke o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Pančeva iz 2021. godine stambene zajednice moraju samo da odrede lice koje je dužno da obezbedi čišćenje snega i uklanjanje leda ispred zgrade, a ako to ne učine sledi im kazna u visini od 60.000 dinara. Ali nigde ne piše da li je to „lice” dužno i da čisti sneg. Istovremeno, mada ni to nigde nije navedeno, valjda se pretpostavlja da je lice zaduženo da čisti sneg ispred svoje nekretnine i samostalni vlasnik kuće koji ne mora da formira stambenu zajednicu. Kako god, konkretna obaveza, pa ni kazna za neuklanjanje snega i leda sa trotoara u Pančevu ne postoji.

U usputnoj anketi „Pančevca”, stanari kuće ispred kojih su se početkom nedelje, nekoliko dana pošto su prestale padavine, i tociljali prolaznici po već uglancanom ledu, odgovarali su da sneg nisu mogli da očiste jer je „stalno padao” i što da čiste, „kada će ponovo da padne”. Ipak, nekima je to očigledno pošlo za rukom.

Beogradski kućni red daleko je precizniji. „Za uklanjanje snega i leda sa trotoara širine do pet metara koji se nalazi ispred zgrade, odnosno pripadajuće građevinske parcele, ispred poslovnih zgrada i poslovnih prostora, ispred stambeno-poslovnih zgrada, ispred objekata u izgradnji, ispred i oko neizgrađenog građevinskog zemljišta, odgovorna su pravna i fizička lica koja koriste te nepokretnosti kao vlasnici, odnosno korisnici nepokretnosti ili kao zakupci ili kao neposredni držaoci te nepokretnosti“, navodi se u članu 36 Odluke o komunalnom redu u Beogradu. Shodno takvom propisu, precizirane su i kazne: fizička lica za nečišćenje snega i leda na trotoaru plaćaju 10.000, preduzetnici 50.000, a pravna lica, što su takođe i stambene zajednice, 100.000 dinara.

Ne zaboravite, saobraćajni propisi nalažu i čišćenje snega i leda sa vozila u pokretu jer prilikom kočenja ili kretanja sneg ili led mogu da skliznu, posebno sa autobusa ili kamiona, na sve niže objekte, uključujući i pešake.

A ako već ne stradate zbog klizavice ispod nogu, pretnja stiže i od gore – od ledenica koje vise i sa zgrada visokih nekoliko desetina metara. Objektivno, zbog toga su mnogo teže rešiv problem, ali u pomoć mogu da vam priskoče i vatrogasci. Kućni red u Pančevu propisuje da su „stanari dužni da sa prozora, terasa, balkona i lođa uklanjaju sneg i led, pri čemu moraju voditi računa da ne oštete zajedničke prostorije i zajedničke delove zgrada, i da ne ugrožavaju bezbednost ostalih stanara i prolaznika”. Kazna za neizvršenje ovog propisa u visini od 10.000 dinara postoji samo za fizička lica. Zato je logično pitanje i za osnovca a koji stanar je odgovoran za uklanjanje leda sa krova zgrade sa kolektivnim stanovanjem – da li onaj kojji živi ispred krova ili svi zajedno. Usput, kazna za pravno lice – bilo za firmu ili stambenu zajednicu u Pančevu ne postoji, dok u Beogradu oni , ako u Beogradu za za neuklanjanje ledenica sa svog krova plaćaju 100.000 dinara.

Istovremeno, pitalica za advokata bi bila da li bi se ledenica mogla smatrati „delom zgrade”, jer Zakon o stanovanju u članu 47 propisuje da je stambena zajednica odgovorna za štetu koja nastane od dela zgrade kada nije moguće utvrditi od kog posebnog ili samostalnog dela zgrade potiče šteta. Srećom, neka pravna lica u Pančevu su shvatila da je bolje sprečiti, nego lečiti, pa su, po uvidu „Pančevca”, bar u centru grada ogradila prostore ispred svojih nekretnina sa kojih su visile ledenice.

Mnogo preciznije pančevački kućni red se bavi time ko je odgovoran da obezbedi cevi od smrzavanja, jer navodi da su stanari dužni da u „zimskom periodu preduzmu mere zaštite od smrzavanja i prskanja vodovodnih i kanalizacionih instalacija i uređaja u stanovima i poslovnim prostorijama”. I u ovom slučaju, ako za to ne haju, dužni su platiti 10.000 dinara. Što se tiče zgrada, za cevi u zajedničkim prostorijama zadužen je upravnik stambene zajednice ili neko koga odredi skupština stambene zajednice, a kazna za neizvršenje ove obaveze je 30.000 dinara.

(Pančevac / N. Simendić)

JKP Higijena isporučuje so vrtićima, uz čišćenje snega u gradu