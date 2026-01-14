Pančevo Kulturna dešavanja

Narodni muzej: Književnik Igor Marojević gostuje 15. januara

10:30

14.01.2026

U Narodnom muzeju Pančevo u četvrtak (15. januara) u 19 sati gostovaće Igor Marojević, jedan od najznačajnijih pisaca naše savremene književnosti.

Autor značajnih dela i dobitnik brojnih nagrada i priznanja govoriće ovaj put o svom najnovijem romanu „Etno“ – poslednjem u okviru petoknjižja koje se bavi etnofikcijom – temom koja već duže vreme zaokuplja autorovu pažnju.

(Pančevac)

