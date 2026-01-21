Plandište: Izgradnja biogasne elektrane

Opština Plandište izdala je investitoru Alter biogas plan iz Novog Sada potvrdu o prijavi radova na izgradnji biogasne elektrane instalisane snage do 1 MW (999 kW), dominantne kategorije G.

BEOGRAD – Odeljenje za urbanizam opštine Plandište izdalo je investitoru „ALTER BIOGAS PLAN“ iz Novog Sada potvrdu o prijavi za prvu i drugu fazu radova na izgradnji biogasne elektrane instalisane snage do 1 MW (999 kW), dominantne kategorije G.

Prva faza podrazumeva izgradnju fermentora I D26, fermentor II D26, mešne jame I, pumpne stanice, objekta CCP I, objekta STEP UP TRAFO (kontejner za smeštaj “step up“ transformatora), objekta za separaciju, kolske vage, lagune, platoa i saobraćajnih površina.

Fazom dva obuhvaćeni su fermentor III D26, fermentor IV D26, mešna jama II, objekat CCP II i objekat STEP UP TRAFO II, prenosi Ekapija.

Plandište je postao značajna tačka biogasnih postrojenja u Vojvodini, kada je na jesen 2024. godine, na javnom uvidu bio urbanistički projekat za izgradnju 20 međusobno nezavisnih biogasnih postrojenja od po 999 kW za proizvodnju električne energije.

Cilj biogasnog postrojenja je proizvodnja električne energije koja se isporučuje u javnu mrežu, kao i korišćenje toplotne energije, koja nastaje kao prateći proizvod, za interne svrhe.

Osnovni supstrat za proizvodnju biogasa biće kukuruzna silaža, silaža raži i mleveno zrno kukuruza.

(RTV)