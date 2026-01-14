Kovinski dunavac: 33 plivača bore se za Časni krst na Bogojavljenje

Na praznik Bogojavljenja, u Kovinu, na Kovinskom Dunavcu, će i ove godine biti organizovano tradicionalno plivanje za Časni krst. Ovaj duhovni i sportski događaj okupiće učesnike i brojne građane koji će prisustvom i podrškom zajedno obeležiti jedan od najznačajnijih hrišćanskih praznika.

Plivanje za Časni krst i ove godine biće po 12. put održano u Kovinu, na tradicionalnoj lokaciji, Kovinskom dunavcu, na sam dan Bogojavljenja. Ovaj događaj, koji svake godine okuplja veliki broj učesnika i građana, predstavlja spoj vere, tradicije i zajedništva. U hladan Kovinski dunavac ove godine ući će 33 plivača, rekla je Ana Mladenović – Udruženje sportista “Familija” Kovin .

Organizatori pozivaju sve građane da prisustvuju plivanju za Časni krst u Kovinu i pruže podršku učesnicima ovog značajnog duhovnog događaja, koji iz godine u godinu okuplja sve veći broj vernika i posetilaca.

Za organizatore je najvažnije da ceo događaj prođe sigurno i bezbedno za sve plivače. Zato je i ove godine u organizaciju uključen veliki broj ustanova i institucija, rekla je Ana Mladenović.

Plivanjem za Časni krst u Kovinu i ove godine čuva bogojavljensku tradiciju i poruku vere, hrabrosti i zajedništva, uz želju da ovaj praznik svim učesnicima i građanima donese zdravlje, mir i blagoslov.

(RTV Pančevo)