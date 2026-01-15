IZAŠAO „PANČEVAC”: Obavezno čitati!

Novo izdanje vašeg i našeg lista donosi sve najvažnije vesti, informacije o događajima u gradu i okolini, kao i fotoreportaže i intervjue

Novi broj najstarijeg živog nedeljnika na Balkanu od 16. januara je na trafikama. U „Pančevcu” možete pročitati: ko treba da čisti trotoare ispred zgrada i kuća; kako su prošli „Pančevački dani pčelarstva”; Sportski savez je proglasio najbolje sportistkinje i sportiste u 2025. – informišite se ko su oni.

„Pančevac” piše i o dobroj reakciji javnih službi tokom i nakon snežnih nanosa početkom godine, kao i o energetici, odnosno Rafineriji… U Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika „Pančevac” rade magnetna rezonanca, skener, rendgen i mamograf – saznajte ko su lekari specijalisti koji će vas dočekati u ovoj ustanovi.

Gradska menadžerka Maja Vitman rekapitulirala je ove nedelje proteklu 2025. Imala je želju da se porukom obrati svim sugrađankama i sugrađanima:

– Naša gradska vlast je imala impresivne rezultate. Hajde da se setimo šta smo zajedno uradili: bavili smo se planiranjem i realizacijom kapitalnih investicija, radom i razgovorom na terenu. Slušali smo vas i trudili se da reagujemo. Izuzetnom saradnjom sa AP Vojvodinom i višim instancama vlasti došli smo do konkretnih rezultata, a do nekih od njih ćemo doći tokom 2026. Bavimo se planiranjem i ravnomernim razvojem svih delova grada. Vama smo zahvalni na podršci, primedbama i sugestijama.

