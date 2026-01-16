Novembarski laureati: Zoran Kandić

Tokom 2025, kao i zahvaljujući kontinuiranom radu, prema oceni trinaestočlanog žirija za izbor dobitnika najvišeg gradskog priznanja – Novembarske nagrade, posebno su se istakle dve ustanove, naša sugrađanka i dvojica sugrađana

Razgovarali smo sa Zoranom Kandićem, pukovnikom u penziji, koji je nagrađen za socijalni rad. Rođen je 4. oktobra 1954. godine u mestu Đeren Devča kraj Merošine. Završio je Vojnu akademiju i sa činom potporučnika 1978. godine upućen je na rad u Vršac. Posle Generalštabne akademije JNA, položio je prijemni ispit za Školu narodne odbrane 1997. Obavljao je sve starešinske dužnosti, od komandira voda do komandanta brigade, i stekao je čin pukovnika.

Na prostoru Istočne Slavonije tokom 1991. i 1992. godine postigao je natprosečne rezultate u ulozi komandanta mehanizovanog bataljona, kao i 1999. godine u odbrani SRJ od NATO agresije. Tokom vojničke karijere za postignute rezultate više puta je pohvaljivan, nagrađivan i odlikovan visokim vojnim odlikovanjima. Penzionisan je 2005. godine na lični zahtev. Nakon penzionisanja svoj ugled i poštovanje ljudi iz sredine u kojoj živi, kao i iz lokalne samouprave, stavio je u službu udruženjima kojima pripada. Bio je član inicijativnog odbora za formiranje Udruženja za negovanje tradicija 51. motorizovane brigade, čiji je predsednik postao 2006.

Bio je veoma aktivan: radio je na izdavanju Spomenice poginulim pripadnicima brigade od 1991. do 1992, monografije 51. mehanizovane brigade, izgradnji spomenika palim borcima tokom devedesetih u Pančevu i Vršcu, kao i izgradnji kule „Molitva” ispred Doma vojske u našem gradu. Bio je predsednik Nadzornog odbora Udruženja vojnih penzionera. Oženjen je, otac dvoje dece i ponosni deda četiri unuke.

Za „Pančevac” je rekao: – Za vreme svog rada u miru i ratu neprekidno sam radio na zaštiti ljudstva, borbene tehnike i gotovosti. Posebnu pažnju sam posvećivao ljudima, a pre svega stvaranju uslova za život i rad; oslobađao sam ih obaveza za rođendane, krsne slave i ubiranje letine. Neprekidno je trajala koordinacija s lokalnom samoupravnom. Davao sam sve od sebe da se kroz rad udruženja maksimalno neguje kultura sećanja, kao i da se ne zaborave važni datumi iz naše prošlosti. Nisam zadovoljan prisustvom školske omladine na obeležavanju događaja u našem gradu i tu moramo uložiti veće napore, neophodan je veći odziv mladih.

Zoran Kandić je kazao i da je zahvalan udruženjima, koja su prepoznala njegov rad i predložila ga za Novembarsku nagradu Grada Pančeva, i lokalnoj samoupravi, koja je usvojila predlog i dodelila mu je. Zaključio je:

– Nagrada je podstrek i priznanje kako meni, tako i udruženjima i ljudima koji zajedno sa mnom rade na kulturi sećanja i negovanju revolucionarnih tradicija, što mora da dobije na značaju.

