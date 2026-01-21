Unapređeni uslovi rada u OŠ Mara Janković u Kusiću

Kako sedenje na suncu može pomoći u kontroli šećera u krvi
Zahvaljujući podršci lokalne samouprave opštine Bela Crkva, u Osnovnoj školi „Mara Janković“ u Kusiću je za vreme zimskog raspusta, adaptirana stara prostorija i opremljena savremena kuhinja, čime su značajno unapređeni uslovi rada i boravka u školi, prenosi BCinfo.
Radovi su obuhvatili ugradnju PVC vrata i prozora, kuhinjskih elemenata i ormara, postavljanje pločica, izolaciju, krečenje, uvođenje vode i postavljanje klima uređaja.
Takođe,postavljen je još jedan klima uređaj u sali škole, koja će omogućiti bolje uslove za rad učenika i nastavnika.
(BCinfo)
