Vode Vojvodine: Počela prodaja ribolovnih dozvola za 2026.

Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ počelo je sa prodajom ribolovnih dozvola za 2026. godinu, čije su vrednosti identične onima iz prethodne godine.

Godišnja dozvola za rekreativni ribolov na teritoriji Srbije, osim na zaštićenim područjima, iznosi 9.000 dinara, sedmodnevna 2.600 dinara, a dnevna 1.300 dinara.

Posebni popusti važe za korisnike starije od 65 godina, žene i lica sa telesnim oštećenjima od 60 do 80%, za koje godišnja dozvola košta 4.500 dinara. Osobe sa telesnim oštećenjima većim od 80%, ratni vojni invalidi, civilni invalidi rata i lica mlađa od 18 godina za dozvolu treba da izdvoje 800 dinara. Deca mlađa od 14 godina mogu da pecaju bez dozvole, ali uz prisustvo lica koje je poseduje.

Godišnje dozvole za ribolov na zaštićenim područjima „Begečka jama“, „Jegrička“ i „Beljanska bara“ iznose 4.000 dinara, a za svako područje potrebna je posebna dozvola.

Uz kupljenu dozvolu, rekreativni ribolovci na poklon dobijaju namensku kartu ribarskih područja u Vojvodini, džepni kalendar i knjižicu za evidenciju ulova.

Dozvole su dostupne u poslovnoj zgradi JVP „Vode Vojvodine“ u Novom Sadu, kao i u udruženjima sportskih ribolovaca koja imaju potpisan ugovor sa „Vodama Vojvodine“.

Cene i vrste dozvola određene su Pravilnikom o vrednosti dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov za 2026. godinu, koji je propisalo Ministarstvo za zaštitu životne sredine.

Za sve dodatne informacije zainteresovani mogu posetiti internet prezentaciju „Vode Vojvodine“ ili pozvati Službu za ribarstvo na broj 021/4881-575.

(Pančevac)