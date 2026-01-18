RZS: Evo koliko je građevinskih dozvola izdato u novembru u Južnom Banatu

U Srbiji je u novembru 2025. izdate 2.724 građevinske dozvole, što predstavlja smanjenje od 3,1 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, saopštio je danas Republički zavod za statistiku (RZS).

Posmatrano prema oblastima, najveća građevinska aktivnost očekuje se u Beogradskoj oblasti, odnosno 61,6 odsto od predviđene vrednosti novogradnje, zatim slede Južnobačka oblast (6,3 odsto), Pomoravska oblast (4,3 odsto), Južnobanatska oblast (3,8 odsto) i Zlatiborska oblast (tri odsto), dok se učešća ostalih oblasti kreću od 0,1 do 2,8 odsto.

Kako je navedeno, od ukupnog broja dozvola izdatih u novembru prošle godine 83,2 odsto dozvola odnosi se na zgrade, a 16,8 odsto na ostale građevine.

Ako se posmatraju samo zgrade, prema statističkim podacima 84,4 odsto dozvola izdato je za stambene, a 15,6 odsto za nestambene zgrade, dok se kod ostalih građevina najveći deo odnosi na cevovode, komunikacione i električne vodove (73,3 odsto).

Prema dozvolama izdatim u novembru 2025. u Srbiji je prijavljena izgradnja 4.451 stana, s prosečnom površinom od 62,4 kvadratna metra (m²).

Od ukupnog broja stanova u novim stambenim zgradama, sedam odsto stanova biće građeno u zgradama s jednim stanom, s prosečnom površinom od 135,6 m², a 92,4 odsto stanova biće građeno u zgradama s tri i više stanova, a njihova prosečna površina biće znatno manja i iznosiće 55,9 m². RZS ističe da predviđena vrednost radova novogradnje u novembru 2025. iznosi 92,4 odsto od ukupno predviđene vrednosti radova.

(tanjug)