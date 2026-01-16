Sijarto o kupovini NIS-a

Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto otkrio je planove za regionalno tržište nafte ako MOL preuzme udeo u NIS-u , o čemu očekuje dogovor za jedan do tri dana

Ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto izjavio je da je mađarska kompanija MOL u intenzivnim pregovorima sa naftnom kompanijom ADNOK iz Ujedinjenih Arapskih Emirata o saradnji u vezi sa Naftnom industrijom Srbije (NIS). Govoreći o nameri Srbije da poveća svoj vlasnički udeo u NIS-u, naveo je da je to matematički izvodljivo, ali da će svi detalji tog procesa biti u potpunosti u nadležnosti MOL-a.

– Mislim da bi to bile sjajne vesti ukoliko integrisano delovanje tri tržišta u regionu dobije dodatnu podršku kroz saradnju sa ADNOK-om i MOL-om kada je reč o Srbiji, ali to je njihov posao. Mi pozdravljamo te pregovore i nadamo se da će biti uspešni – rekao je Sijarto.

On je za RTS izjavio da postoji realna mogućnost da MOL u roku od jednog do tri dana postigne ključni dogovor sa kompanijom Gaspromnjeft o kupovini većinskog udela u NIS-u, dodajući da su pregovori dve kompanije u kratkom roku značajno napredovali.

Sijarto je objasnio da Mađarska pruža diplomatsku podršku MOL-u jer bi, u slučaju da ta kompanija preuzme većinski paket u NIS-u, naftna tržišta Slovačke, Mađarske i Srbije mogla da funkcionišu kao integrisana celina.

Prema njegovim rečima, takav razvoj događaja doveo bi region u izuzetno povoljan položaj sa stanovišta energetske bezbednosti, kakav do sada nije imao.

– Mi smo tri zemlje bez izlaza na more i tri zemlje koje, blago rečeno, ne spadaju među one sa najvećim naftnim nalazištima u svetu. Ta naša slabost bi sada bila u velikoj meri ublažena integrisanim delovanjem tri tržišta – rekao je Sijarto, koji se u četvrtak sastao sa ministarkom rudarstva i energetike Srbije Dubravkom Đedović Handanović.

On je naglasio da će Rafinerija nafte u Pančevu imati ključnu ulogu u tom procesu, ističući da će zajedničko delovanje rafinerija u Bratislavi, Mađarskoj i Pančevu doneti regionu novu i značajnu dimenziju razvoja.

– Svi znamo da, bez obzira na to što je nešto dobro, uvek postoje oni koji su protiv. Ti koji su protiv ne ustručavaju se da plasiraju lažne vesti. Čuo sam tvrdnje da će rafinerija u Pančevu u budućnosti biti zatvorena, što je potpuna laž. Želim da poručim gledaocima da ne veruju takvim dezinformacijama. Smatram da rafinerija u Pančevu ima ključni značaj – rekao je Sijarto.

Upitan o izjavi predsednika Srbije Aleksandra Vučića da bi država želela da poveća svoj udeo u NIS-u za pet odsto i da li je to prihvatljivo za MOL, Sijarto je ponovio da će odluka u potpunosti zavisiti od te kompanije.

– Koliko mi znamo, za MOL je važno da zadrži većinski udeo, tako da je to matematički moguće – naveo je on.

Govoreći o tenderu koji je „Transnafta Pančevo“ raspisala za izgradnju naftovoda od mađarske granice, kao i o mogućnosti korišćenja kapaciteta naftovoda „Družba“ za snabdevanje Srbije, Sijarto je istakao da je diversifikacija pravaca snabdevanja ključno pitanje.

On je ocenio da je nedavni period pokazao koliko je zemlja ranjiva kada zavisi od jedne rute za isporuku energenata, navodeći da Brisel, kroz inicijativu „Repower EU“, nastoji da potpuno izoluje Rusiju iz energetskog snabdevanja Evropske unije, što je Mađarska, kako je rekao, odbacila.

– To bi nesumnjivo pogoršalo energetsku bezbednost ovog regiona. Što je više ruta, naftovoda i izvora snabdevanja, to je bolje. To nije nikakva posebna nauka, već vrlo jednostavna činjenica – rekao je Sijarto.

On je naglasio da Mađarska izgradnju novog naftovoda između Mađarske i Srbije smatra strateški važnom, dodajući da je sa ministarkom Đedović Handanović dogovoreno potpisivanje međuvladinog sporazuma koji će obezbediti povoljan okvir za rad MOL-a na srpskom tržištu i dati prioritet izgradnji tog naftovoda.

– Vlada Srbije je već raspisala tender za izgradnju naftovoda i jedna podružnica MOL-a se prijavila. U Mađarskoj pripremamo zakon kojim će se ova investicija proglasiti projektom od nacionalnog ekonomskog značaja i verujem da bi realizacija mogla da bude završena do 2028. godine – rekao je Sijarto.

Dodao je i da je u planu izgradnja produktovoda za transport naftnih derivata, koji bi povezao rafineriju u Mađarskoj sa logističkom bazom MOL-a u Vojvodini, što bi dodatno unapredilo energetsku bezbednost obe zemlje.

Osvrćući se na energetsku bezbednost tokom ove zime, Sijarto je ocenio da je aktuelna situacija pokazala da je tretiranje energetike kao ideološkog pitanja ne samo greška, već i ozbiljan propust.

– Energija je fizičko pitanje i ima sopstvene zakonitosti koje nemaju veze sa ideologijom. Nije važno odakle dolazi gas, sve dok je pouzdan i povoljan. Niko ne bi smeo da bude primoran da menja jeftin i pouzdan izvor energije skupljim i nepouzdanijim – poručio je Sijarto.

Na opasku novinara da se takav stav dopada Rusiji, Sijarto je odgovorio da ga to ne zanima i da uvek polazi od mađarskog nacionalnog interesa.

– Nije me briga kome se moj stav dopada, a kome ne. Uvek gledam stvari iz mađarske perspektive. Nacionalni interes je na prvom mestu i to je jedini kriterijum koji me vodi – zaključio je Sijarto

(Pančevac)