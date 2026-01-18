Električni automobili u Evropi naglo pojeftinili

Na platformi AutoScout24, polovni električni automobili su se već približili benzinskim automobilima po prosečnoj ceni u 2025. godini.

Cene polovnih automobila su pale za skoro sve tipove pogona. Prosečna cena polovnih električnih automobila pala je za 8,3 odsto.

Dizel automobili su u proseku pali za 6 odsto, blagi hibridi (MHEV) su takođe pali za oko 5 odsto, dok su hibridi (HEV) pali za 1,2 odsto. Izuzetak su plag-in hibridi (PHEV), čije su cene blago porasle za 1,25 odsto, dok su benzinski motori ostali skoro isti.

Naime, njihova cena je bila 0,2 odsto niža. Istovremeno, dok ponuda vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem opada, broj elektrifikovanih vozila značajno raste u ponudi.

– Ulazak u svet električne mobilnosti za mnoge kupce dolazi preko tržišta polovnih automobila – kaže Alberto Sanz de Lama, izvršni direktor kompanije AutoScout24.

Udeo polovnih električnih vozila na AutoScout24 povećan je skoro pet puta od 2020. godine. Asortiman hibrida se takođe proširio prošle godine. S druge strane, polovna benzinska i dizel vozila su se nudila nešto ređe, piše HAK Revija.

Cene novih električnih automobila su takođe pale. Novi električni automobili su u proseku postali jeftiniji za 8,1 odsto na platformi.

(Bizportal)