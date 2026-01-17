Direktor „Grejanja”: Angažovane sve službe održavanja

Zima ne staje, naprotiv, zahuktava se: s obzirom na to da je kod kuće najsigurnije i najlepše, a trebalo bi da bude i najtoplije, razgovarali smo s Predragom Živkovićem, direktorom JKP-a „Grejanje”

Na naše pitanje da li ima pucanja cevi zbog hladnoće i da li su ekipe na terenu, Živković je odgovorio:

– Nema većih problema, sve je pod kontrolom. Službe mašinskog i elektro-održavanja svakodnevno su angažovane u službi nesmetanog održavanja sistema. Ove grejne sezone imali smo samo jednu veću havariju u naselju Strelište koja je prouzrokovala neisporuku grejanja u trajanju od dva dana. Na ostalim deonicama bilo je pojedinih smetnji koje su u kratkom roku otklonjene, tako da to naši korisnici nisu osetili.

Zanimalo nas je da li se u potpunosti poštuje gradska Odluka o isporuci toplotne energije, prema kojoj u stanovima najniža temperatura može biti 20 stepeni.

– Trenutno je na sistemu centralnog grejanja oko 13.500 korisnika. Oko 3.500 njih su na sistemu plaćanja po potrošnji, a ostatak su korisnici naših usluga koji ih plaćaju po kvadratnom metru. U prvoj kategoriji korisnici sami kontrolišu temperaturu, jer se radi o zgradama novije gradnje, gde pored centralnog merila postoje i individualna – kalorimetri. U drugoj, mnogo brojnijoj kategoriji, u zgradama starije gradnje, gde ne postoje tehničke mogućnosti za ugradnju kalorimetara, važi član gradske odluke koji se odnosi na unutrašnju temperaturu. Po tom članu u svakom objektu neophodno je da najniža temperatura bude 20 stepeni sa odstupanjem od plus ili minus dva stepena. Ove sezone nije bilo reklamacija niti zahteva za merenjem temperature. To važi i za ove najhladnije dane – kaže Živković.

Šta se može očekivati od JKP-a „Grejanje” u narednim, kako je najavljeno, veoma hladnim danima. – S obzirom na to da je januar ove godine prilično hladniji od uobičajenog i da će biti dana kada će temperature i u toku dana biti u minusu, kako bi se obezbedilo dovoljno toplote u stanovima neophodno je da obe toplane rade neprekidno. U slučaju nešto povoljnijih spoljnjih temperatura može doći do prekida rada u toku noći. Toplana „Kotež”, zbog toga što snabdeva veći deo sistema – Kotež 1, Kotež 2, Teslu i Strelište, po proceduri startuje ranije nego toplana „Sodara” koja zagreva to naselje i centar Grada. Pored ovih toplana, u sistemu JKP-a „Grejanje” nalaze se i kotlarnice u Samačkom domu i Jastrebačkoj ulici, koje funkcionišu – objasnio je Živković.

On je hteo da potcrta još jednu činjenicu. Rekao je da neki građani olako shvataju tekstove u medijima o pripremama JKP-a „Grejanje” za grejnu sezonu, a da se sada pokazalo koliko su one važne.

– Ove godine, odnosno prošle, 2025, usled prosečno niskih temperatura početkom oktobra, krenuli smo sa radom desetak dana pre zvaničnog početka grejne sezone. Letnji period iskoristili smo kako bismo sanirali proizvodnu opremu u potpunosti i na taj način se pripremili za početak grejne sezone. Pored radova na toplanama, proces remonta obuhvatao je i rekonstrukciju nekoliko deonica i šahti koje su pokazale slabosti u toku prethodne grejne sezone. Start sezone je, kada je u pitanju rad toplana, bio u potpunosti u skladu sa očekivanjima. Od 4. oktobra 2025. godine obe toplane su svakodnevno u funkciji – kazao je Živković.

(Pančevac / S. T.)

