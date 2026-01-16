Uzdin vas zove: Tradicionalno plivanje za Časni krst na reci Tamiš

Evo kolika vas penzija čeka posle punog radnog staža
15:00
16.01.2026
Crkvena parohija Kovačica organizovaće plivanje za Časni krst na reci Tamiš u Uzdinu, na praznik Bogojavljenje, u ponedeljak 19. januara, sa početkom u 12 časova.
Plivanje za Časni krst u Uzdinu održano je prvi put prošle godine, na uređenoj obali Tamiša, u organizaciji crkvene parohije Kovačica i Opštine Kovačica, a pobednik je bio Lazar Todorović iz Kovačice.
Organizatori ističu zadovoljstvo tokom i odzivom učesnika, te očekuju da će i ovogodišnji događaj proteći u duhu vere, zajedništva i tradicije. Bogojavljenje je jedan od najznačajnijih hrišćanskih praznika, kada se, prema verovanju, osveštava voda koja se nosi u domove i čuva radi zdravlja i blagoslova.
Ovaj praznik prate i brojni narodni običaji i verovanja, koji su duboko ukorenjeni u tradiciji srpskog naroda. Plivanju će prethoditi bogojavljenske liturgije u pravoslavnim hramovima, a učesnici će zaplivati 33 metra, što simbolizuje broj godina života Isusa Hrista.
(RTV Kovačica)