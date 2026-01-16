Uzdin vas zove: Tradicionalno plivanje za Časni krst na reci Tamiš

Crkvena parohija Kovačica organizovaće plivanje za Časni krst na reci Tamiš u Uzdinu, na praznik Bogojavljenje, u ponedeljak 19. januara, sa početkom u 12 časova.

Svi zainteresovani za učešće u plivanju za Časni krst mogu se prijaviti na brojeve telefona 063 277 754 i 064 41 69 333.

Plivanje za Časni krst u Uzdinu održano je prvi put prošle godine, na uređenoj obali Tamiša, u organizaciji crkvene parohije Kovačica i Opštine Kovačica, a pobednik je bio Lazar Todorović iz Kovačice.

Organizatori ističu zadovoljstvo tokom i odzivom učesnika, te očekuju da će i ovogodišnji događaj proteći u duhu vere, zajedništva i tradicije. Bogojavljenje je jedan od najznačajnijih hrišćanskih praznika, kada se, prema verovanju, osveštava voda koja se nosi u domove i čuva radi zdravlja i blagoslova.

Ovaj praznik prate i brojni narodni običaji i verovanja, koji su duboko ukorenjeni u tradiciji srpskog naroda. Plivanju će prethoditi bogojavljenske liturgije u pravoslavnim hramovima, a učesnici će zaplivati 33 metra, što simbolizuje broj godina života Isusa Hrista.

(RTV Kovačica)