Kamere snimile počinioce: Deponija u Jabuci opet gorela

Nepoznati počinioci danas su upalili deponiju u naseljenom mestu Jabuka. Kamere su ih snimile, a predsednik MZ Jabuka Slobodan Ilić apelovao je na građane da ih, ako ih prepoznaju, prijave, javlja RTV Pančevo.

Deponija u Jabuci ponovo je gorela. Prema snimcima sa nadzornih kamera požar su izazvala nepoznata lica, oko 13 sati. U to vreme predsednik Saveta Mesne zajednice Jabuka, Slobodan Ilić, primio je poziv od meštana, a potom i obaveštenje od Vatrogasno – spasilačke brigade Pančevo da je deponija zahvaćena vatrom.

Na teren su odmah izašle ekipa JKP „Vodkom“ Jabuka i Vatrogasno – spasilačkog bataljona Pančevo. Vremenski uslovi, odnosno jak vetar, dodatno je rasplamsao požar i otežao njegovo gašenje.

Na snimcima sa kamera jasno se vide počinioci, njih troje, zbog čega predsednik MZ Jabuka apeluje na građane da, ukoliko ih prepoznaju, to prijave nadležnim organima. Ilić je ujedno uputio zahvalnost Vatrogasno – spasilačkoj brigadi na brzoj i efikasnoj reakciji, kao i zaposlenima u JKP „Vodkom“ Jabuka na pomoći tokom intervencije.