MUP: Vozači da budu oprezni u zoni škola

BEOGRAD – Ministarstvo unutrašaniih poslova (MUP) apelovalo je danas na vozače da budu posebno oprezni u zoni škola i u blizini pešačkih prelaza.

MUP je na Fejsbuku naveo da se u ponedeljak, 19. januara deca vraćaju u školske klupe i da više dece na ulicama znači da je potrebno više pažnje tokom vožnje.

​ „Uspori u zoni škole. Telefon van ruke. Stani na pešačkom prelazu“, apelovali su u objavi.

​ MUP je naveo da deca ne procenjuju rizik kao odrasli, a da vozači to mogu, te ukazao da je ​bezbednost najmlađih zajednička odgovornost.

(Pančevac)