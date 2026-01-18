Vučić o NIS-u: Morali smo da platimo visoku cenu grešaka nekadašnjeg rukovodstva

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je na Informer televiziji, govori je govorio o najbitniji pitanjima za trenutnu ekonomsku i političku situaciju u Srbiji.

O NIS-u

– Mi smo ove nedelje imali mnogo važnih razgovora sa potencijalnim partnerima. Razgovarali smo se partnerima iz MOL-A. Boravio sam i Abu Dabiju – rekao je na početku predsednik Srbije govoreći o NIS.

– Postoje još neke stvari o kojima za sada ne želimo da obaveštavamo javnost. Nadam se da će naši partneri razumeti da smo mi suverena zemlja. Želeli smo da pokažemo ozbiljnost da ne otimamo nešto što je tuđe vlasništvo, iako smo morali da platimo visoku cenu grešaka nekadašnjeg rukovodstva – ističe Vučić i dodaje da se nada dobrim vestima.

– Sada bi trebalo da glavne tačke budućeg ugovora – jasni svojinski odnosi, kako će biti postavljeno buduće preduzeće, koliki udeo će imati koja kompanija, kao i neke druge stvari iz biznis plana budu dostavljene američkom OFAK-u da bi oni mogli da donesu odluku pre 23. o produženju operativne licence za NIS, kako bismo mi mogli da nastavimo da funkcionišemo normalno. Mi još nemamo dogovor oko toga, ali se nadam da će dogovora biti. Naši pregovarački timovi rade. Uključen sam u to u potpunosti. Uvek je to stvar kompromisa i verujem da ćemo do nekakvog kompromisa doći – naveo je Vučić.

O blokaderskom skupu u Novom Sadu

– Svaki skup preko 3 ili 4 hiljade ljudi nije mali. Nisu to skupovi od 30, 40 hiljada ljudi, ali 3,4 hiljade nije mali skup, hladno je vreme. Druga je stvar što su oni razočarani tim brojevima jer su mislili da će ne znam koliko ljudi da se skupi, jer su dolazili iz cele Vojvodine, Mačve, Beograda itd. Važniji je sadržaj. Sa jedne strane sam srećan zbog onog što su predložili i sa oduševljenjem prihvatam, tiče se zakona o poreklu imovine. Za mene je razočaravajuća priča o zakonu o lustraciji. Oni su to već donosili 2001. godine i oni su to pokušavali da sprovedu, da sklone svakog političkog protivnika kojeg već nisu uhapsili, isporučili Hagu… a ne mogu da ga lako pobede. To je jedan od najnedemokratskijih zakona. Umesto da narodu nude izgradnju ne samo institucija već novih objekata, poboljšanje zdravstva obrazovanja… A kako to da nude kada su sve te blokaderske organizacije bile na vlasti i ništa nisu uradili. Ali umesto svega toga što su mogli, pa makar nikakav program nemali, da bar to ponude, oni su ponudili nedemokratsku borbu protiv svojih protivnika, kažnjavanje, zabranjivanje, zabranjivanje drugačijeg mišljenja, stava, a oni će u arbitražnim postupcima da donose odluku da li je neko kršio ljudska prava ili ne. I to uglavnom oni koje ne mogu da pobede i koji su od njih bolji – naveo je Vučić i dodao da je to za njega razočaravajuće.

Kaže da u Srbiji već postoji godinama zakon o poreklu imovine i da je on donesen na njegovu inicijativu.

– Ja prihvatam ovu njihovu ideju i imam dodatan predlog za Poresku upravu. Vi ćete imati blokadersku i narodnu listu. Ja verujem da će blokaderi podržati predlog naše narodne liste da svih 250 kandidata za poslanije sa obe liste budu pod istragom poreske uprave, da vidimo ko je lopov. Ja neću da prihvatim činjenicu da su Jaćimović i Đilas pošteni ljudi, a da sam ja lopov. Neću je nikada prihvatiti. Samo nemojte vi blokaderi da mi govorite o lopovima, o gradskim bolnicama – naveo je Vučić.

– Sad ću da vam otkrijem u čemu je trik. Nema šta u Novom Sadu nismo uradili, šta nije dobio. Nikada snažniji razvoj nije bio. A oni kažu “nema dovoljno svetla”. Ima ga više nego u svim drugim zemljama.

Ističe da struja nestaje svugde u svetu usled ovakvih vremenskih uslova, ali je najteže sedeti u kafiću i reći “ja sam blokader i dovoljno sam pametan, pa kod nas struja neće da nestane”. Kod nas je nestanka bilo trostruko manje nego prethodne godine, te da su dok je država radila i rezala drveće zbog kojeg nestaje struja, advokati i građani tuže državu.

– Državu niko nikada neće da zaštiti. Kada govorite o ovakvim stvarima i vidite da se služite neistinama, onda vidite da imate problem sa tim.

Ističe da će zamoliti Agenciju za borbu protiv korupcije da kontroliše pre svega narodnu listu, na kojoj će i moje ime da bude ako to budu zahtevali moje kolege i prijatelji.

– Da se ispitaju sva lica pre svega sva lica sa naše liste, a onda i sa blokaderske. I da svim ljudima jasne podatke dostavi, pa da vidimo ko je lopov. Ja ne želim da budem na listi sa bilo kojim lopovom. Ali sam sasvi siguran da ćemo mnogo lopova naći na jednoj drugoj listi, kod onih koji su mnogo glasni, a mogu da nude samo “drž te lopova” i da ukinemo ljudima pravo na drugačije mišljenje – dodao je predsednik Srbije.

Kaže da je ovo važno da bih ljudi mogli da vide ko su pošteni ljudi i dobri domaćini, a ko su lopovi, dodajući da je dosta autobusa angažovano na dovođenju ljudi na skup u Novi Sad.

O ispadu Dikića i Stojkovića

– Neki od njih su dobili novac za to. Uskoro će takve stvari biti obelodanjenje. Ništa to ne dolazi zato što je neko slobodoljubiv i pametan, pa želi da ljudima kaže istinu. Ne želim da im odgovaram, koliko god oni idu nisko, ja ću se truditi da idem visoko. Nikoga od njih ne želim da pominjem- Ovde je reč o nečemu planiranom negde drugo. Postoje 3 strvari koje oni moraju da rade. Shvatili su – koga god da ruše, to ljude ne interesuje. Ljudi veruju Vučiću i pre 8 ili 9 godina je donet plan – po svaku cenu srušiti Vučića – kao neko vezivno tkivo za sve, “jer kad njega srušimo, onda ćemo moći da radimo sve što hoćemo”. I njihova kampanja će se svoditi na to, jer oni, što ste shvatili iz svih gluposti koji ste sinoć mogli da čujete, jer ono je bilo sramota slušati, je li to ozbiljan program za Srbiju? Takvi ljudi treba da vladaju Srbijom? Pa Srbija bi nam nestala, država nije igračka. Samo ih poslušajte kakve gluposti oni izgovaraju. Te gluposti koji oni izgovaraju nisu se izgovarale ni na početku višestranačkog sistema. To niste mogli da čujete ni od Šećerovskog 91. Što ih više ljudi budu slušali sve će im biti jasnije razumeće o kakvoj je družini reč – mogu da ih obučavaju odakle god, vidite da je sve prazno i šuplje, nema ničega, ima samo mržnje. Super, zaklaćete svinju. Jel vam to program? – naveo je Vučić komentarišući skandaloznu emisiju u kojoj pomenuti dvojac govori o “svinjskoj vlasti u Srbiji” i svinjokolju.

Blokaderski program

Suština njihovog programa je relativizacija rezultata, i tu je čuvena ona rečenica to su naše pare, kazao je on.

– Šta god da uradimo oni će reći “to su naše pare”. Jeste li čuli za jednu fabriku koju su otvorili u Novom Sadu. Ne postoji tako nešto. Ili u Nišu? A šta su nam sve zatvorili. Ali kada postignete rezultate, kada izgradite prugi i sve drugo, onda viču e to su naše pare. E to je najgluplja priča. Govorio sam više puta, Emirati imaju pet puta manje nafte od nekih zemalja arapskih. A gledajte kako izgleda danas Dubai, a kako izgledaju pojedine zemlje na severu Afrike. Samo to pogledajte. I uvek je sve do rukovodstva. Baju Pašića je cela Srbija mrzela, a onda kada ga više nije bilo bukvalno smo sve izgubili.

Predsednik dodaje da se pre neki dan sa mlađim sinom šetao posle mnogo vremena kroz Galeriju, i dodaje da vidi da ga svaka 10. osoba gleda i zapita se šta će on ovde.

– Prilazili su ljudi, slikali se, igrao sam stoni tenis sa nekim dečacima. Zamislite misle se šta ću ja ovde, a on je do juče bio na blokadama, a ja se borio da se to izgradi. E takve su njihove istine, i oni će u to da poveruju! To je što se tiče relativizacije rezultata – ističe Vučić.

– Druga tema je kriminalizacija. Najlakše je reći ima korupcije i kriminala. Pa ima. Ima u svakom društvu. Svako sa zavišću gleda u komšiju i smeta mu nešto. Zato naš odgovor mora biti snažniji, i pozivam sve nadležne organe da se žestoko bore protiv stvarne korupcije, a ne da se bave politikom – kazao je on.

Zapitao je, kada govori o kriminalizaciji, gde je sada priča o Jovanjici i Aleksandru i Andreju Vučiću.

– I sve to, kada ponavljate te priče o svinjokolju i svemu drugom, da Aleksandar Vučić nije čovek. Dehumanizacija. Pošto kada imate dehumanizaciju, to dovodi do toga da gađaju Anu Bekutu. Ona nije čovek, nije baka, majka… Tako da ljudi, kada me vidite sa malim Vukanom, to dete je izmišljeno zbog marketinških trikova, to je hologram. Kažu da je veštačka inteligencija. Ali ne znaju oni, nema u veštačkoj inteligenciji takvog poljupca i zagrljaja, kao sa Danilom i Milicom, i sa Vukanom koji je najmlađi.

Predsednik je istakao da će se blokaderska kampanja svoditi na “ili mi – ili on”, i da nemaju da prestave nikakav plan.

(Pančevac)