AO: Olga Danilović pobedila Venus Vilijams

Srpska teniserka Olga Danilović pobedila je nakon velike drame i preokreta u prvom kolu Australijan opena legendarnu Venus Vilijams.

Olga Danilović izborila je plasman u drugo kolo Australijan opena nakon neverovatnog preokreta protiv Venus Vilijams. Meč je završen rezultatom 6:7 (5:7), 6:3, 6:4 u korist srpske teniserke. Iako je u jednom trenutku delovalo da je sve gotovo, Danilović se nije predavala i uspela je da okrene meč u svoju korist.

Srpkinja je prošla kroz pravu golgotu, ali je uspela da napravi preokret i slavi protiv 45-godišnje Venus Vilijams, koja je trenutno 576. na WTA listi. Iako se očekivalo da će Danilović relativno lako izaći na kraj sa legendom tenisa, meč je bio mnogo teži nego što se predviđalo.

Potencijalna protivnica u narednom kolu je takođe američka teniserka Koko Gof.

(Pančevac)