AO: Olga Danilović pobedila Venus Vilijams
Srpska teniserka Olga Danilović pobedila je nakon velike drame i preokreta u prvom kolu Australijan opena legendarnu Venus Vilijams.
Olga Danilović izborila je plasman u drugo kolo Australijan opena nakon neverovatnog preokreta protiv Venus Vilijams. Meč je završen rezultatom 6:7 (5:7), 6:3, 6:4 u korist srpske teniserke. Iako je u jednom trenutku delovalo da je sve gotovo, Danilović se nije predavala i uspela je da okrene meč u svoju korist.
Potencijalna protivnica u narednom kolu je takođe američka teniserka Koko Gof.
(Pančevac)