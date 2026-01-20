JKP Drugi oktobar: Čišćenju atmosferske kanalizacije

Građevinska operativa JKP „Drugi oktobar“, uz pomoć Sektora za održavanje javnih površina, kontinuirano sprovodi aktivnosti na čišćenju atmosferskih kanala, gajgera i slivnika na teritoriji grada, kako bi se obezbedilo nesmetano odvođenje atmosferskih voda.

Radovi su intenzivirani nakon obilnih padavina, kiše i snega, sa ciljem sprečavanja zadržavanja vode, mogućih izlivanja i oštećenja kolovoza i okolne infrastrukture. Redovnim održavanjem i blagovremenim intervencijama doprinosi se većoj bezbednosti učesnika u saobraćaju i zaštiti imovine građana.

JKP „Drugi oktobar“ nastavlja sa praćenjem stanja na terenu i preduzimanjem neophodnih mera u skladu sa vremenskim uslovima.

(Pančevac)