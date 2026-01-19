Bog se javi: Konjanici kroz grad nose ČASNI KRST na TAMIŠ

Darovali mališane bez roditeljskog staranja
14:00
19.01.2026
Konjanici su se i ove godine okupili ispred Preobraženskog hrama u Pančevu, gde dobijaju blagoslov za održavanje manifestacije .Potom su na konjima i noseći Časni krst prodefilovali kroz grad.
U ovoj ceremoniji pridružila su im se i deca koja su preuzela venac i krst ispred crkve i zajedno sa konjanicima i fijakerima krenuli u praznično jahanje glavnim gradskim ulicama.
Pogledajte kak je to izgledalo u videu Branka Žurića.
U ovoj lepoj tradiciji uvek učestvuju konjari iz naselja Margita, koji izvode konje svake godine na Badnji dan, Božić i Bogojavljenje.
Sa predstavnicima Mesne zajednice Gornji Grad i Udruženja „Srpska Sparta”, od crkve su nastavili defile ulicama Dimitrija Tucovića, Vojvode Radomira Putnika, Cara Lazara i 6. oktobra. Konjanici će otići do spomenika Stevanu Šupljikcu kod upravne zgrade Opšte bolnice, gde će položiti vence.
Nakon toga sledi povratak do Preobraženskog hrama, odakle će sa njima sveštenstvo i plivači, noseći Časni krst, krenuti ka keju Ulicom Dimitrija Tucovića i Braće Jovanovića i potom se spustiti do Udruženja „Marko Kulić”, gde će plivači dobiti blagoslov i sa gradskog kupališta u 12 sati zaplivati za Bogojavljenski krst.