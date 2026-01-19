Bog se javi: Konjanici kroz grad nose ČASNI KRST na TAMIŠ

Konjanici su se i ove godine okupili ispred Preobraženskog hrama u Pančevu, gde dobijaju blagoslov za održavanje manifestacije .Potom su na konjima i noseći Časni krst prodefilovali kroz grad.

U ovoj ceremoniji pridružila su im se i deca koja su preuzela venac i krst ispred crkve i zajedno sa konjanicima i fijakerima krenuli u praznično jahanje glavnim gradskim ulicama.

Pogledajte kak je to izgledalo u videu Branka Žurića.

U ovoj lepoj tradiciji uvek učestvuju konjari iz naselja Margita, koji izvode konje svake godine na Badnji dan, Božić i Bogojavljenje.

Sa predstavnicima Mesne zajednice Gornji Grad i Udruženja „Srpska Sparta”, od crkve su nastavili defile ulicama Dimitrija Tucovića, Vojvode Radomira Putnika, Cara Lazara i 6. oktobra. Konjanici će otići do spomenika Stevanu Šupljikcu kod upravne zgrade Opšte bolnice, gde će položiti vence.

Nakon toga sledi povratak do Preobraženskog hrama, odakle će sa njima sveštenstvo i plivači, noseći Časni krst, krenuti ka keju Ulicom Dimitrija Tucovića i Braće Jovanovića i potom se spustiti do Udruženja „Marko Kulić”, gde će plivači dobiti blagoslov i sa gradskog kupališta u 12 sati zaplivati za Bogojavljenski krst.

Svi na Tamiški kej: Za Časni krst pliva oko 100 plivača