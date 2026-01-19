Tamiški kej: Ovako je Stefan prvi stigao do Časnog krsta

Darovali mališane bez roditeljskog staranja
Najmlađi učesnik plivanja u ledenom Tamišu u Pančevu Stefan Miltenović (18) prvi je stigao do Časnog krsta. Ovo je njegovo prvo učeće u ovom tradionalnom plivanju.
Pančevac Branko Žurić zabeležio je trenutak kada je Stefan doplivao do svog prvog Časnog krsta.
Inače, ove godine prijavilo se više od 110 plivača, a posle rigoroznog lekarskog pregleda u hladnom Tamišu zaplivalo oko 100 plivača.
(Pančevac)
Grad Vršac, u saradnji sa vršačkim privrednicima, i ove godine realizovao je tradicionalnu novogodišnju akciju, tokom koje su mališani iz Doma za decu i omladinu „Vera Radivojević“ iz Bele Crkve obradovani poklonima i prazničnim programom.
