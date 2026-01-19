Tamiški kej: Ovako je Stefan prvi stigao do Časnog krsta

Najmlađi učesnik plivanja u ledenom Tamišu u Pančevu Stefan Miltenović (18) prvi je stigao do Časnog krsta. Ovo je njegovo prvo učeće u ovom tradionalnom plivanju.

Pančevac Branko Žurić zabeležio je trenutak kada je Stefan doplivao do svog prvog Časnog krsta.

Inače, ove godine prijavilo se više od 110 plivača, a posle rigoroznog lekarskog pregleda u hladnom Tamišu zaplivalo oko 100 plivača.

(Pančevac)

Svi na Tamiški kej: Do Časnog krsta prvi stigao najmlađi učesnik