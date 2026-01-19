Ostalo

Tamiški kej: Ovako je Stefan prvi stigao do Časnog krsta

13:08

19.01.2026

Podeli vest:

Foto: Milan Šupica
Foto: Milan Šupica

Najmlađi učesnik plivanja u ledenom Tamišu u Pančevu Stefan Miltenović (18) prvi je stigao do Časnog krsta. Ovo je njegovo prvo učeće u ovom tradionalnom plivanju.

Printscreen/FB/Branko ŽurićPrintscreen/FB/Branko Žurić

Pančevac Branko Žurić zabeležio je trenutak kada je Stefan doplivao do svog prvog  Časnog krsta.

Inače, ove godine prijavilo se više od 110 plivača, a posle rigoroznog lekarskog pregleda u hladnom Tamišu zaplivalo oko 100 plivača.

(Pančevac)

Svi na Tamiški kej: Do Časnog krsta prvi stigao najmlađi učesnik

Tagovi

časni krst StefanMIltenović

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.