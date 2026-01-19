Politika Vesti

Đedović: MOL i Gasprom dogovorili ugovor za NIS, Srbija će povećati udeo za 5 odsto

19:35

19.01.2026

printscreen/YT
Mađarska kompanija MOL, ruski Gasprom su dogovorili osnovne odredbe budućeg kupoprodajnog ugovora za NIS koji će biti upućen američkom OFAK-u na odlučivanje, a Srbija je uspela u pregovorima da poveća vlasnički udeo za pet odsto, izjavila je danas ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

„Ono što je takođe bitno jeste da je Srbija uspela u tim pregovorima da poboljša svoju poziciju, u odnosu na 2008. godinu kada smo ostali ispod 30 odsto vlasništva, a to je da naše vlasništvo povećamo u budućnosti u Naftnoj industriji Srbije za pet odsto i dođemo do broja akcija koji će nam omogućiti veća prava odlučivanja u Skupštini akcionara, a pre svega da zaštitimo interese naših građana“, rekla je ministarka. Kada su u pitanju partneri iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, kako je rekla, očekuje se da i oni budu deo budućeg kupoprodajnog ugovora.

