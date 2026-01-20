Uspešan start Olge Danilović i u dublu na Australijan openu

BEOGRAD – Srpska teniserka Olga Danilović i Austrijanka Anastasija Potapova plasirale su se danas u drugo kolo Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu u konkurenciji dublova.

Danilović i Potapova su na startu turnira savladale Ruskinju Irinu Šmanovič i Argentinku Solanu Sijeru sa 6:3, 3:6, 6:0 posle sat i 28 minuta igre.

Srpsko-austrijski dubl je prvi set rešio brejkom u šestom gemu, potom je na startu drugog seta napravio brejk već u prvom gemu, ali su protivnice uzvratile i uz dva brejka dobile taj deo igre. Danilović i Potapova su sjajno odigrale treći set, nisu rivalkama prepustile niti jedan brejk i tako se plasirale u drugo kolo.

One će u narednoj rundi igrati sa boljim dublom iz duela Su Vej Šej/Jelena Ostapenko – Olivija Gedeki/Dezire Kravčik.

Olga Danilović se ranije plasirala i u drugo kolo u pojedinačnoj konkurenciji pošto je pobedila Amerikanku Venus Vilijams. Njena protivnica u drugom kolu biće još jedna Amerikanka, Koko Gof.

(Beta)