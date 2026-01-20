Super lige Srbije: Rezultati prvog prolećnog kuglaškog kola

U 18. kolu Super lige Srbije za kuglašice Slavija iz Kovačice je u Novom Sadu savladala Bačku sa 7:1. Trećeplasirane slavijašice se sa 16 osvojenih bodova sastaju na kuglani u Kovačici u subotu 24. januara u derbiju kola protiv Kike 0230 iz Kikinde koja trenutno ima 18 bodova. Meč počinje u 16. časova. U ovom kolu je Lara Šoljer iz beogradskog Singidunuma, kuglašica iz Debeljače, bila najefikasnija sa 611 obornih čunjeva iz gostujućih ekipa.

U Prvoj ligi Srbije grupa Vojvodine za muškarce je Apatin pobedio Spartak iz Debeljače sa 7:1. Istim rezultatom u opštinskom derbiju je u Kovačici Slavija Okno pobedila padinsku Dolinu. Svi naši klubovi su u drugom prolećnom kolu domaćin u nedelju 25. januara. Najpre u 14 časova Dolina igra protiv 13. maja iz Novog Sada, u 15 sati Slavija Okno protiv Srema iz Sremske Mitrovice i u 16 časova na kuglani u Debeljači Spartak protiv Srema iz Sremske Mitrovice. Slavijaši su na tabeli treći sa 16 bodova, Spartak sedmi sa 7 a Dolina osma sa 6 bodova.

U Prvoj ligi Srbije grupa Vojvodina za žene prvo prolećno kolo igra se poslednjeg januarskog i prvog februarskog dana.

(RTV Kovačica)