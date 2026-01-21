Prva beba u 2026: Predsednica opštine uručila darove malom Vanji iz Sefkerina

OPOVO – Nova 2026. godina u našoj opštini započela je na najlepši mogući način – rođenjem prvog sugrađanina, piše Naše Opovo.

Predsednica opštine, Anka Simin Damjanov, posetila je porodicu Ilić kako bi u ime lokalne samouprave čestitala na prinovi.

Mladi bračni par, Marko i Dragana iz Sefkerina, postali su ponosni roditelji dečaka Vanje, koji je poneo titulu prve bebe rođene u našoj opštini u 2026. godini. Tokom posete, predsednica opštine je naglasila važnost podrške porodici i najmlađim članovima zajednice.

„Sa velikim zadovoljstvom dočekujemo svaku novu bebu koja se rodi u našoj zajednici. Ova beba donosi radost i nadu, a mi smo tu da podržimo svaku porodicu. Malom Vanji želim bezbrižno detinjstvo, mnogo zdravlja i sreće. U ime naše opštine, uručujemo simbolične poklone – zlatni dukat, kolevku, paket za bebe i cveće, kako bismo izrazili našu dobrodošlicu i podršku“, izjavila je Anka Simin Damjanov.

Ova lepa tradicija darivanja prvorođenih beba, koja je započeta prošle godine, nastavlja se i u 2026. godini. Cilj lokalne samouprave je da konkretnim gestovima pokaže da je uz svoje građane od njihovih prvih dana, podstičući natalitet i pružajući sigurnost mladim roditeljima.

(Naše Opovo)