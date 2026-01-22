Premijera albuma „Oblivion“: Bleach uživo u Vršcu 23. januara

Dom omladine Vršac i Bleach pozivaju vas u petak, 23. januara 2026. godine, na svečanu premijeru njegovog prvog albuma „Oblivion“.

Publiku očekuje live izvođenje svih pesama sa albuma, uz specijalne goste iznenađenja, dok će veče dodatno obogatiti DJ setovi elektronske i dance muzike, koji će obeležiti klupski deo programa.

Program počinje u 21 čas, a ulaz je besplatan.

Ne propustite veče savremenog zvuka i dobre atmosfere.

