Premijera albuma „Oblivion“: Bleach uživo u Vršcu 23. januara

Održan Svetosavski turnir u borenju
Dom omladine Vršac i Bleach pozivaju vas u petak, 23. januara 2026. godine, na svečanu premijeru njegovog prvog albuma „Oblivion“.
Publiku očekuje live izvođenje svih pesama sa albuma, uz specijalne goste iznenađenja, dok će veče dodatno obogatiti DJ setovi elektronske i dance muzike, koji će obeležiti klupski deo programa.
Program počinje u 21 čas, a ulaz je besplatan.
Ne propustite veče savremenog zvuka i dobre atmosfere.
(Vršaconline)
Sam posao izgradnje magistralnog vodovoda Kačarevo-BNS, rezervoar i crpne stanice „Kačarevo“ dobile su firme „Gradcom built” iz Pančeva i GP „Graditelj“ iz Novog Sada.
Zahvaljujući podršci opštine Bela Crkva adaptirana stara prostorija i opremljena savremena kuhinja, čime su značajno unapređeni uslovi rada i boravka u školi.
