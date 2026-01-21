Pančevo: Iz Crvenog krsta apeluju na sugrađane da doniraju krv

Nema dovoljno krvi posegno negativan RH faktor svega pet posto što je nedovoljno istakla je sekretarka Crvenog krsta Pančevo i zamolila sugrađane da u sredu dođu daju krv i pomognu sugrađanima kojima je ova dragocena tečnost neophodna.

Krv život znači „ poruka je koju znamo ali da je nema u potrebnim količinama poslednjih meseci za one kojima život i lečenje zavisi od nečije pružene ruke.Iz Službe za transfuziju krvi Vojvodine dva puta nedeljno dolaze u Crveni krst Pančevo gde se organizuju akcije dobrovoljnog davanja krvi .

Nažalost malo ljudi su stalni dobrovoljni davaoci krvi ljudi koji žele iskreno da pomognu i pruže ruku koja spašava život.Samo tri posto stanovništva razume aple da pomognu onima koji su se našli u teškoj situacija. UCrvenom krstu Pančevo akcije se organizuju dva puta nedeljno.

Svake poslednje srede u meseci sugrađani mogu doći da daju krv i poslepodnevnim satima od 13-17 sati.

(Pančevac)